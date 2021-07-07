冠病疫情恶化印尼紧急从外国进口氧气 新加坡支援1万台制氧机

印尼疫情急剧恶化，每日新病例可能激增至4万甚至更多，医疗资源越发吃紧，尤其是医用氧气急缺进一步恶化。印尼向新加坡及中国求援后，新加坡准备支援1万台制氧机，印尼也将向马国等邻国进口氧气应急。

（雅加达综合电）印度尼西亚疫情急剧恶化，当局为每日新病例可能激增至四五万起加紧做准备，包括从邻国包括新加坡进口医用氧气。

最早在印度出现的德尔塔变种冠病病毒正在印尼迅速传播，导致当地近来每日确诊和死亡病例激增。

据印尼卫生部通报，昨天新增3万1189起确诊病例，累计病例增至234万5018起；新增死亡病例728起，累计死例6万1868起。新增确诊和死亡病例都是印尼去年冠病疫情暴发以来的新高。可是，印尼的冠病疫苗接种进度迟缓，在全国约2.7亿人口中，至今只约1.6%完成两剂接种。当局因此预测疫情可能持续恶化。

主管防疫事务的海洋事务和投资统筹部长卢胡特昨天说：“（单日新病例）数目可能增至4万甚至更多。我们因此严阵以待，包括准备药品、氧气与医院等。”

卫生部长布迪称，政府已经在大雅加达地区增加近8000张病床，尤其密切关注苏门答腊和加里曼丹的疫情，这两个大岛上的德尔塔病例与日俱增。据卫生部，截至周一，全国病床使用率已达76%，爪哇一些地区甚至近90%。

疫情急剧恶化，医疗资源越发吃紧，尤其是医用氧气急缺进一步恶化。日惹一家医院上周六就因为医疗氧气耗尽，导致超过30名病人死亡。

若氧气供应依然不足将向其他国家采购

官员透露，当局向新加坡及中国求援后，新加坡准备支援印尼1万台制氧机，并在昨天紧急空运其中一些到印尼。印尼也将向马来西亚等邻国进口氧气。

卢胡特说：“我们已经与新加坡、中国等多方协商……如果氧气供应依然不足，我们将向其他国家采购。”

工业部上游化学工业局局长弗里迪昨天接受彭博社电访时说，在人口最密集的爪哇岛，每日医用氧气需求量已从平时约300吨暴增四倍。他说，全国的氧气产能全开，每天也只能生产约1700吨氧气。

他说，德国林德化工集团、美国空气化工、法国液化空气集团和日本岩谷集团等企业在新加坡和马来西亚的厂房已做好准备，随时向印尼输出液态氧。他预计把液态氧运到印尼需要一周时间。

当局7月3日至20日在人口稠密的爪哇岛和峇厘岛实施更严格的“公共活动紧急限制令”，其中包括限制人员流动和航空旅行、禁止餐厅堂食和关闭非必要办公室。其他20省的防疫管制也从昨天开始收紧。

监察组织：政府反应迟缓导致医疗系统崩溃

然而，印尼民间监察组织“公共卫生社区联盟”昨天发出声明，指责政府对于疫情持续恶化反应迟缓，导致医疗系统崩溃以及死亡病例大增。

这个由印尼法律援助基金、印尼贪腐观察等多个民间机构组成的联盟在声明说，国家眼前面对的危机反映了政府缺乏危机意识，也不听取各界发出的警告。