菲疫苗供应中断 马尼拉区多市被迫暂停接种

（马尼拉综合电）菲律宾冠病疫苗供应中断，大马尼拉地区多个城市被迫暂停疫苗接种工作。

菲律宾首都圈的金融中心马卡蒂市昨天宣布，由于冠病疫苗供应不到位，原定当天开始为防疫前线工人注射首剂疫苗的计划无法继续。该市政府也关闭了设在商场和学校的多个疫苗接种点。

首都圈其他城市如帕拉纳克、加洛坎、巴伦苏埃拉都因疫苗短缺而暂停首剂疫苗接种工作；马拉邦市和蒙廷卢帕市则宣布不再接受无预约接种。

马尼拉大都会及周边省份为国家贡献三分之二的经济产值，总人口占全国逾四分之一，所以能否在首都地区顺利推展疫苗接种，对刺激内需和振兴经济至关重要。

菲总统府发言人洛克周一说，菲律宾本周将收到日本捐赠的100万剂阿斯利康疫苗，以及从俄罗斯订购的17万剂“卫星五号”（Sputnik V）疫苗。目前该国已完成疫苗接种者约287万人，还不到总人口的3%。

菲律宾周二新增确诊冠病病例4114起，累计病例144万5832起；新增死亡病例104起，累计死例2万5296起。

传播力强的德尔塔变种毒株已入侵菲律宾，至今发现了19起这类病例，最新确诊的两例是从沙特阿拉伯返国的菲律宾人。

疫情持久严峻，对民生和人心的影响和冲击很大。

菲统计局周一发布的报告，该国2020年有4420人自杀，比前一年的2810人大增57.3%。

报告没有说明更多人自杀的原因，但去年1月冠病来袭之后，菲律宾政府宣布大马尼拉地区及周边省份封城防疫。数千人失去工作，不少人痛失至亲或是须与家人隔离。