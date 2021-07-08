雪隆森纳病例若有增无减 诺希山：马医疗体系将瘫痪

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年7月8日 5:00 AM

　雪州巴生中央医院冠病患者爆满，导致紧急病楼外设置了许多临时担架供轻微患者等候医院收治，可见雪州疫情已到危急地步。（星洲日报）
　雪州巴生中央医院冠病患者爆满，导致紧急病楼外设置了许多临时担架供轻微患者等候医院收治，可见雪州疫情已到危急地步。（星洲日报）

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马来西亚卫生总监诺希山坦言，若雪兰莪、吉隆坡、森美兰及纳闽的病例继续有增无减，马国卫生体系将陷入瘫痪。

《星洲日报》报道，他发文告说，目前有四个地区的新增病例已经超过当地医院可收治的最大容量（每10万人的确诊人数超过38起），这些地区就是吉隆坡、雪兰莪、森美兰与纳闽。

“报告也显示这些新增病例没有减少的迹象，甚至在过去七天内平均增加了2.6%，如果情况持续下去，将会导致这些地区的卫生体系陷入瘫痪，而同样的情况也可能发生在整个国家。”

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