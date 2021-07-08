雪隆森纳病例若有增无减 诺希山：马医疗体系将瘫痪 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月8日 5:00 AM 雪州巴生中央医院冠病患者爆满，导致紧急病楼外设置了许多临时担架供轻微患者等候医院收治，可见雪州疫情已到危急地步。（星洲日报） 字体大小: 小 中 大 马来西亚卫生总监诺希山坦言，若雪兰莪、吉隆坡、森美兰及纳闽的病例继续有增无减，马国卫生体系将陷入瘫痪。《星洲日报》报道，他发文告说，目前有四个地区的新增病例已经超过当地医院可收治的最大容量（每10万人的确诊人数超过38起），这些地区就是吉隆坡、雪兰莪、森美兰与纳闽。“报告也显示这些新增病例没有减少的迹象，甚至在过去七天内平均增加了2.6%，如果情况持续下去，将会导致这些地区的卫生体系陷入瘫痪，而同样的情况也可能发生在整个国家。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马来西亚 冠病 雪兰莪 诺希山 印尼封锁措施扩大至全国其他43地区直到20日 越南新一波疫情日益严重 胡志明市明起封锁15天