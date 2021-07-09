传巫统多名部长向慕尤丁表明不辞职

巫统主席阿末扎希昨天凌晨宣布撤回对慕尤丁的支持后，掀起马国政坛一阵风暴，流言四起。不过，马国总检察长依德鲁斯很快发布声明表示，目前没有证据显示慕尤丁已失去多数国会议员支持，因此仍能依法继续执政。

巫统主席阿末扎希宣布不再支持首相慕尤丁后，坊间各种流言四起，包括有消息指慕尤丁昨天下午觐见国家元首，希望元首同意重组内阁。首相办公室随即驳斥这个说法。马国总检察署则表明，慕尤丁政府依法仍能继续执政。

否认见元首提出重组内阁

阿末扎希昨天凌晨约1时在线上记者会宣布，慕尤丁领导的国盟政府未能满足巫统要求的“有效治国”，因此立即撤回对慕尤丁的支持，并希望慕尤丁主动体面辞职。

巫统共有38名国会议员，是支持国盟的最大政党。这些国会议员包括九名部长和八名副部长，巫统因此也是有最多议员担任正副部长的政党。巫统领导的国阵共有42名国会议员，除了巫统，还有马华的两名，以及国大党及沙巴人民团结党各一名。马华与国大党昨天都表明将按国阵之前的决定，继续支持慕尤丁直到下届大选。

阿末扎希的宣布牵动朝野新一轮合纵连横，并引起各种猜测。首相办公室昨天下午在社交媒体WhatsApp的媒体群组，否认多家媒体报道指慕尤丁为了改组内阁而觐见元首，并形容这些报道是假新闻。

国家元首苏丹阿都拉至截稿时仍未针对政局发表意见。慕尤丁昨天在其私邸分批会见多名巫统部长包括新任副首相兼防长依斯迈沙比里、外交部高级部长希山慕丁、联邦直辖区部长安努亚慕沙、内政部长韩沙再努丁、首相署部长（法律事务）达基尤丁、土团党和伊斯兰党部长及总检察长依德鲁斯等。

据悉，多名巫统部长已向慕尤丁表明不会辞职。

总检察长依德鲁斯较后发布声明说，目前没有任何明确证据显示慕尤丁已失去多数国会议员支持，因此慕尤丁及其内阁仍能依法继续执政。

声明说，根据联邦宪法第43（2）（a）条，一个人是否获得下议院多数议员的信任与支持，应由国会议员决定而不是由政党或任何政党领袖发表声明来决定。“首相和现有内阁因此依法仍拥有继续执政联邦政府的行政权。”

希盟：慕尤丁应体面辞职

不过，希盟主席理事会呼吁慕尤丁在失去巫统这个国盟政府成员党的支持后，应体面地辞职。

公正党主席安华、民行党秘书长林冠英和诚信党主席莫哈末沙布发表联合声明，调侃总检察长的言论显然失格，犹如“国盟政治人物”，而非捍卫法治的总检察长。

声明说，冠病疫情仍然严峻，希盟主席理事会认为目前不宜举行大选、州选或补选。“我们须投入更多精力，拯救因疫情而愈加受威胁的性命与经济，而非谋取权位与利益等政治活动。”

阿末扎希昨天凌晨表明不再支持慕尤丁后，随即面对党内不同派系的抨击。阿末扎希昨天在一段疑似外泄到社交媒体的视频里说，他已向元首表明，国会一旦表决对慕尤丁的不信任动议，巫统议员将能自行决定是否继续支持慕尤丁。

巫统总秘书阿末玛斯兰澄清，最高理事会确实允许巫统议员在国会自行斟酌投票，但仍须遵照党的议决行事。

马国冠病疫情昨天继续恶化，单日死亡病例再攀新高，但政治人物仍继续明争暗斗，网民对此表示反感与无奈。在《星洲日报》面簿留言的网民“朱仁康”问道：“为什么马来西亚的政府（按：应是“政治人物”）不是忙着抗疫，是在忙着抢做首相呢？真的要搞得（疫情）好像印度这样才甘愿吗？”