泰政府拟在曼谷等地实施局部封锁 卫生部提议限制旅行

●冠病19疫情

（曼谷综合电）泰国冠病疫情持续恶化，政府正在考虑在疫情最为严重的地区包括首都曼谷实施局部封锁，以遏制疫情。

泰国卫生部常任秘书基亚蒂潘向记者透露：“卫生部提议限制旅行，这就包括禁止跨府旅行和要求人们非必要时不得出行。”

其他措施还包括关闭非必要场所以及可能吸引人潮的地点和设施。当局计划先在曼谷大都会及周边地区实施封锁措施14天，再视情况调整防疫措施。

由首相巴育领导的全国抗击冠病工作小组今天将开会商讨上述防疫管制的实施并做出宣布。

泰国多个建筑工人宿舍和工厂自4月初暴发感染群，加上源自印度的德尔塔病毒株迅速传播，疫情急剧恶化，短短两个多月，确诊病例就激增了10倍。

尽管政府已在曼谷和周边五个高风险的府收紧防疫措施，如对工人宿舍发出禁足令、限制商场开放时间及禁止餐厅堂食等，依旧无法制止确诊病例递增。

泰国当局昨天通报新增75起冠病死亡病例，再次写下该国单日死亡病例新高，累计死亡病例达2462起。此外，过去24小时又有7058人确认感染冠病病毒，累计确诊病例如今已达30万8230起。

泰国于去年4月暴发冠病疫情之初宣布封城锁国，虽然成功遏止疫情扩散，却对经济造成重大打击，迟迟无法恢复。也基于此，虽然这第三波疫情一再恶化，巴育迟迟不愿封城，只是收紧原有的防疫措施。

为让占国内生产总值20%的旅游业能够尽快复苏，巴育上个月宣布，要在120天内对已接种疫苗的外国游客全面开放泰国。他当时指出，这是一个经过计算的风险，可以减少“失去收入能力的人的巨大痛苦”。

不过，在疫情至今仍不受控制，以及疫苗接种速度远不如其他国家的情况下，巴育要在100天内全面开放泰国边境的计划能否实现是很大的问号。

泰国国家基因工程和生物技术中心研究室主任、分子病毒学专家阿楠说：“如果现有情况持续下去，泰国的疫情按人均计算将比印度尼西亚更严重，未来几个月每天可能会有多达2万起新增确诊病例。如今的感染群已不再限于建筑工人宿舍和人口密集的社区，疫情已经扩散，所以目前的限制措施是不足够的。”

他指出：“如今严格的封锁是唯一的出路。这样做虽然会损害经济，不过一旦我们能控制病毒蔓延，从长远来看，情况就会好转。”