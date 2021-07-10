依斯迈：当务之急是抗疫 巫统多数理事不赞同撤回对慕尤丁支持

据马媒报道，马国新任副首相依斯迈沙比里说，周三晚召开的线上巫统最高理事会会议只有一人缺席，而所有与会成员都不赞成撤回对慕尤丁的支持。他表示，大家支持继续合作对抗疫情。

（吉隆坡综合讯）巫统撤回对首相慕尤丁的支持一事令该党内部分歧白热化。马来西亚新任副首相、巫统副主席依斯迈沙比里说，包括他在内的大部分巫统最高理事都不认同现阶段撤回对慕尤丁的支持，因为当务之急是抗击冠病疫情，不是搞政治。

他接受马来报《每日新闻》询问时指出，周三（7月7日）晚召开的线上巫统最高理事会会议只有一人缺席，而所有与会成员都不赞成撤回对慕尤丁的支持。“我们认为，应根据时机采取行动……现阶段应以民为先。我们对支持首相的看法还是和之前一样，那就是继续合作对抗疫情。”

他强调，当晚的会议也议决，巫统国会议员可自行决定是否继续支持慕尤丁，因此，目前不存在慕尤丁已失去巫统国会议员支持的问题。

新闻网站“透视大马”则引述知情人士说，所有国阵成员党，包括巫统的国会议员都反对撤回对慕尤丁的支持。而在上述巫统最高理事会会议中，只有五人同意撤回支持，其余的最高理事都希望先控制疫情，再谈论政治。

传依斯迈或联合同意见议员向阿末扎希施压

知情人士指出，依斯迈沙比里可能会联同反对撤回对慕尤丁的支持的国会议员向巫统主席阿末扎希施压。“依斯迈沙比里已陆续召见巫统国会议员，了解他们的想法。”

国阵内部消息人士也透露，国阵成员党不希望疫情肆虐期间政治动荡，因此可能转而支持依斯迈沙比里和刚获升任为外交部高级部长的希山慕丁。“国阵成员党曾质问阿末扎希，撤回支持后，国阵是否有信心赢得来届大选，或是否有把握有足够的议员支持筹组新政府？”

国阵成员党马华和国大党已表明，不跟随巫统撤回对慕尤丁的支持。之后马国网络出现一份声称代表所有国阵国会议员的声明，表态一致支持慕尤丁继续担任首相，但该声明没有联署人名单，也没有采用国阵信头。

国阵前总秘书安努亚慕沙证实那份声明是真的，不过，前首相及彭亨州北根区国会议员纳吉和巫统总秘书、柔佛州笨珍区国会议员阿末玛斯兰否认此说法，强调他们也是国阵议员，但他们都不支持慕尤丁继续领导国民联盟（国盟）政府。

马哈迪亲信：巫统障眼法是要让副首相推翻慕尤丁

此外，尽管依斯迈沙比里在此课题上公开与阿末扎希唱反调，但前首相马哈迪的亲信、土著团结党前最高理事卡迪耶欣却认为，这是巫统的障眼法，真正目的是要通过已成为副首相的依斯迈沙比里夺权，推翻慕尤丁。

针对外界批评巫统罔顾疫情企图夺权，阿末扎希喊冤，强调该党是因为国盟政府抗疫无能，导致人民生活水深火热，才决定不再支持慕尤丁，以便有新的首相领导国家步入正轨。

他昨天在面簿发文强调，巫统如果真的贪恋权力，就应继续支持慕尤丁政府。“（但）巫统是为人民而存在，应为人民发声……就算面对各种指责、批评和嘲笑，巫统也须把人民和国家利益放在首位。”