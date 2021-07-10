泰医院让人在虾皮预约接种 1800剂莫德纳疫苗数分钟售罄

（曼谷综合电）泰国冠病疫情日益严重导致疫苗供不应求。当地一所医院透过电商平台虾皮让民众购买及预约接种莫德纳疫苗，几分钟内就抢购一空。

帕亚泰医院周五（7月9日）在电子商务平台虾皮（Shopee）出售1800剂莫德纳疫苗，每剂售价1650泰铢（约69新元）。虾皮发言人透露：“几分钟就卖光了。”发言人说，疫苗销售导致帕亚泰医院网页流量激增，浏览人次约260万，还造成线路拥堵。

其中一名买家写道：“它15秒内就消失了。我很幸运买了一剂。”另一人说：“这是为疫苗而战。”

一份外泄的卫生部备忘录显示，泰国政府正考虑向已接种两剂科兴疫苗的医护人员加强施打信使核糖核酸（mRNA）后，当地对莫德纳等mRNA疫苗的需求就增加了。这类疫苗目前在泰国一剂难求，最快也要年底才能到货。

曼谷和南部四府今起实施两周更严格防疫限制

泰国周五宣布，疫情最严重的首都曼谷和南部四府，周六起实施更严格的防疫限制，为期两周。新措施包括禁止超过五人的聚会、关闭水疗和美容诊所，并缩短一些商店的营业时间。当局也将规定民众晚上9时至凌晨4时不得外出，也不鼓励跨府移动。

泰国确诊病例和住院率的攀升导致医疗系统不堪重负，但政府担心影响经济而不愿封锁。这次收紧防疫措施已获得首相巴育领导的国家冠病应对小组批准。

泰国4月初以来的新增病例染不断激增，昨天通报9207起新病例，是去年暴发疫情以来第二高的单日新增病例数。周五也新增72起死亡病例，累计死亡病例达2534起。