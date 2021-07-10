胡志明市昨起封锁15天抗疫 与全国各地航班减少或暂停 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月10日 5:00 AM 越南冠病疫情重灾区胡志明市周五起封锁15天，所有非必要领域经济活动一律暂停。图为胡志明市街头冷冷清清，只有医护人员忙着到各处为民众进行冠病检测。（法新社） 字体大小: 小 中 大 越南最大城市胡志明市周五正式实施为期15天的封锁措施。政府在这期间也切断或减少全国其他地区与胡志明市的航班服务。越通社报道，胡志明市的封城措施还包括民众须保持至少两米的社交距离、民众除了外出购买食品、药品等生活必需品、紧急就医、必需品生产和服务公司员工出门上班等必要情况，一律须留在家里，公共交通也暂停服务。政府也宣布，所有公共场所、办公室、学校及医院，都严禁两人以上聚集。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 越南 胡志明市 封锁 冠病 世行：印尼本月1日起降级为中低收入国家 速读天下