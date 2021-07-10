胡志明市昨起封锁15天抗疫 与全国各地航班减少或暂停

越南最大城市胡志明市周五正式实施为期15天的封锁措施。政府在这期间也切断或减少全国其他地区与胡志明市的航班服务。

越通社报道，胡志明市的封城措施还包括民众须保持至少两米的社交距离、民众除了外出购买食品、药品等生活必需品、紧急就医、必需品生产和服务公司员工出门上班等必要情况，一律须留在家里，公共交通也暂停服务。政府也宣布，所有公共场所、办公室、学校及医院，都严禁两人以上聚集。