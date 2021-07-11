出任马国副首相第一天 依斯迈拜会阿末扎希引发外界揣测

（吉隆坡综合讯）马来西亚新任副首相依斯迈沙比里周五（7月9日）上任第一天，就到巫统主席阿末扎希的住家拜会，引起关注。

依斯迈沙比里也是巫统副主席。他日前才公开指大多数巫统最高理事不赞成撤回对首相慕尤丁的支持，被视为是和主张撤换首相的阿末扎希唱反调，因此，他正式出任副首相后就登门拜会阿末扎希，令外界对两人的关系和立场诸多揣测。

不过，这次会面的消息并非由依斯迈沙比里或阿末扎希公布，而是巫统最高理事阿莎丽娜周五晚在推特分享两人会面的照片，才广为人知。阿莎丽娜没有透露两人会面的内容及地点，只是在推文上标记“巫统与人民同在”的标签。

巫统青年团团长阿斯拉夫当天也在面簿上传和依斯迈沙比里的合照，并指自己有幸“在副首相到巫统主席家时，与副首相会面”，说明了这次会面地点是在阿末扎希的住家。

依斯迈沙比里本周三获慕尤丁委任为副首相，前天正式上任，成为慕尤丁政府的第一位副首相。不过，阿末扎希却在依斯迈沙比里获委任当晚，召开巫统最高理事会会议，并宣布巫统撤回对慕尤丁的支持。

另一方面，国民联盟（国盟）昨天发声明支持慕尤丁擢升依斯迈沙比里为副首相，以及外交部长希山慕丁升任高级部长的决定，指这能巩固执政党之间的关系。不过，这项由各执政党联署的声明，唯独少了巫统。