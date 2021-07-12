马连续三天新增病例逾9000起 依斯迈促民众“自我封锁”减社区感染

来自 / 联合早报

发布 / 2021年7月12日 5:00 AM

马来西亚冠病疫情持续恶化，单日新增病例连续三天超过9000起。图为军方周六深夜在疫情重灾区吉隆坡一个实行加强版行动管制令的社区安装铁丝网。（新华社）
马来西亚冠病疫情持续恶化，单日新增病例连续三天超过9000起。图为军方周六深夜在疫情重灾区吉隆坡一个实行加强版行动管制令的社区安装铁丝网。（新华社）

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马国副首相依斯迈沙比里表示，世卫发布的信息指全球各地的冠病病例都增加，而马国也连续三天新增病例超过9000起。他呼吁民众继续“自我封锁”，必要时才出门，并遵守标准作业程序。

（吉隆坡综合讯）马来西亚冠病疫情持续恶化，周五至昨天（7月11日）的冠病单日新增病例都超过9000起。副首相依斯迈沙比里呼吁当地民众继续“自我封锁”，以减少社区感染。

依斯迈沙比里也是主管防疫事务的国防部长。他昨天发布声明表示，根据世界卫生组织（WHO）发布的信息，全球各地的冠病病例都增加。“非洲的冠病例增加16.7%，地中海东部地区达16.4%。欧洲增加33%，东南亚地区增加8.6%。”

他说，造成这种情况的其中一个因素是感染力更强的变种病毒。他呼吁民众继续“自我封锁”，必要时才出门，并遵守标准作业程序。

诺希山：每日病例将增加 约一至两周后才会减少

此外，卫生总监诺希山前晚在马新社电视的“冠病疫情：我们还有什么选择”直播访谈节目中表示，马国的每日新增病例未来几天仍将持续增加，约一至两周后才会减少。

诺希山说，马国疫情持续未见好转，政府必须在经济和健康之间取得平衡。他说，政府必须更集中控制高风险的地区，并对低风险地区进行边境控制，严防感染病例进入。他透露，卫生部已经动员霹雳、登嘉楼及彭亨等三州的医护人员支援疫情最严重的雪隆地区。

马国冠病疫情继续恶化。昨天新增9105起新病例，这是连续第三天的单日新增病例超过9000起。其中雪兰莪新增4682起，这是雪州去年暴发冠病疫情以来的新高，也是雪州连续第四天出现超过4000起的单日新增病例。

据诺希山昨天在社交媒体通报，吉隆坡昨天新增1247起病例。换言之，雪隆昨天共增5929起病例，占昨天全国新病例65%。雪州的累计确诊病例有28万6352起，吉隆坡则有8万8958起。

马国的累计确诊病例已有83万6296起。马国前天新增9353起新病例，是疫情暴发以来最高的。7月9日的新病例则有9180起。

马国政府6月至今接连收紧防疫措施，但每日新增病例仍与日俱增，其中约65%来自疫情重灾区雪兰莪与吉隆坡。当局表示，雪隆48个地区7月3日开始落实加强版行动管制令（EMCO）后，当局增加检测数量导致近日新增病例不断攀高。

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