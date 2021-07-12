马连续三天新增病例逾9000起 依斯迈促民众“自我封锁”减社区感染

马国副首相依斯迈沙比里表示，世卫发布的信息指全球各地的冠病病例都增加，而马国也连续三天新增病例超过9000起。他呼吁民众继续“自我封锁”，必要时才出门，并遵守标准作业程序。

（吉隆坡综合讯）马来西亚冠病疫情持续恶化，周五至昨天（7月11日）的冠病单日新增病例都超过9000起。副首相依斯迈沙比里呼吁当地民众继续“自我封锁”，以减少社区感染。

依斯迈沙比里也是主管防疫事务的国防部长。他昨天发布声明表示，根据世界卫生组织（WHO）发布的信息，全球各地的冠病病例都增加。“非洲的冠病例增加16.7%，地中海东部地区达16.4%。欧洲增加33%，东南亚地区增加8.6%。”

他说，造成这种情况的其中一个因素是感染力更强的变种病毒。他呼吁民众继续“自我封锁”，必要时才出门，并遵守标准作业程序。

诺希山：每日病例将增加 约一至两周后才会减少

此外，卫生总监诺希山前晚在马新社电视的“冠病疫情：我们还有什么选择”直播访谈节目中表示，马国的每日新增病例未来几天仍将持续增加，约一至两周后才会减少。

诺希山说，马国疫情持续未见好转，政府必须在经济和健康之间取得平衡。他说，政府必须更集中控制高风险的地区，并对低风险地区进行边境控制，严防感染病例进入。他透露，卫生部已经动员霹雳、登嘉楼及彭亨等三州的医护人员支援疫情最严重的雪隆地区。

马国冠病疫情继续恶化。昨天新增9105起新病例，这是连续第三天的单日新增病例超过9000起。其中雪兰莪新增4682起，这是雪州去年暴发冠病疫情以来的新高，也是雪州连续第四天出现超过4000起的单日新增病例。

据诺希山昨天在社交媒体通报，吉隆坡昨天新增1247起病例。换言之，雪隆昨天共增5929起病例，占昨天全国新病例65%。雪州的累计确诊病例有28万6352起，吉隆坡则有8万8958起。

马国的累计确诊病例已有83万6296起。马国前天新增9353起新病例，是疫情暴发以来最高的。7月9日的新病例则有9180起。

马国政府6月至今接连收紧防疫措施，但每日新增病例仍与日俱增，其中约65%来自疫情重灾区雪兰莪与吉隆坡。当局表示，雪隆48个地区7月3日开始落实加强版行动管制令（EMCO）后，当局增加检测数量导致近日新增病例不断攀高。