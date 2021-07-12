泰今起实施更严格防疫限制希望两周内将疫情控制下来

（曼谷综合电）泰国冠病确诊和死亡病例日趋递增，政府今天（7月12日）起实施更严格的防疫限制，希望能在两周内将疫情控制下来。

泰国第三波疫情已持续三个多月，至今没有缓解现象。这一波疫情主要是多个建筑工人宿舍和工厂同时暴发感染群所致，加上德尔塔病毒株迅速传播，才会使确诊病例在短短两个月激增10倍。

泰国过去24小时通报9539起新增确诊病例，是去年暴发疫情以来第二高的单日确诊病例数，累计病例达33万6371起。此外，昨天又有86人死于冠病，也是至今第二高的单日新增死亡病例数，累计死亡病例达2711起。

该国政府两周前就已在疫情最严重的首都曼谷及周边四个高风险的府收紧防疫措施，包括对工人宿舍发出禁足令，但没有太大成效。

最新的管制措施包括禁止超过五人的聚会、关闭水疗和美容诊所，并缩短一些商店的营业时间。当局也规定民众晚上9时至凌晨4时不得外出，也不鼓励跨府移动。

购物中心和百货公司内的非必要服务须关闭两周，这些场所内的药店、超市和银行可营业至晚上8时。公园也可开放至晚上8时。

曼谷学校暂改为远程学习强制一些公务员居家办公

此外，由首相巴育领导的泰国冠病应对小组下令曼谷大都会的所有学校暂时改为远程学习，并强制非必要服务的公务员居家办公。

泰国冠病疫情管理中心发言人阿皮萨迈透露，政府将扩大病毒检测范围，同时会加快疫苗接种步伐，希望能够在未来两周为100万名年长者接种疫苗。

最新的管制措施包括禁止超过五人的聚会、关闭水疗和美容诊所，并缩短一些商店的营业时间。当局也规定民众晚上9时至凌晨4时不得外出，也不鼓励跨府移动。