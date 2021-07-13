相关议题成各派系谈判筹码 马朝野各有盘算大选是否提前难逆料

对首相慕尤丁和他领导的国盟政府来说，上台超过一年半以来的抗疫成效，无论如何自圆其说都无法让民众信服那是国盟政府的政绩。反观希盟三党甚至连是否与前首相马哈迪再次结盟都还无法达致协议，心知肚明若反对党阵营在大选前无法形成统一战线，胜算势必大受影响。

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