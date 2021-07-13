马国政局 相关议题成各派系谈判筹码 马朝野各有盘算大选是否提前难逆料 订户 来自 / 联合早报 文 / 苏俊翔 发布 / 2021年7月13日 5:00 AM 马国冠病疫情持续恶化，政局却风卷云涌，大选是否会在疫情期间举行成了热议课题。在疫情最严重的雪兰莪州，一个设于体育馆的病毒检测中心昨天四小时内有约4000人去排队。烈日下的人龙长达半公里，一些人还不支晕倒。当局昨天通报，活跃病例达9万1272起，加护病房重症患者达964人，都是疫情暴发一年半来的新高。昨天新增病例8574起，半数在雪兰莪，全国累计病例达84万4870起。死亡病例增加102起，累计6260起。马国至今完成冠病疫苗两剂接种的人口有10.8%。（星洲日报） 字体大小: 小 中 大 对首相慕尤丁和他领导的国盟政府来说，上台超过一年半以来的抗疫成效，无论如何自圆其说都无法让民众信服那是国盟政府的政绩。反观希盟三党甚至连是否与前首相马哈迪再次结盟都还无法达致协议，心知肚明若反对党阵营在大选前无法形成统一战线，胜算势必大受影响。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 阿末扎希 慕尤丁 巫统 解散国会 马国大选 冠状病毒19 疫情日益严重 封锁冲击经济 马国或下调GDP增长至4% 印尼新增病例破4万起 雅加达四成居民曾感染