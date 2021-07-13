实施严格防疫限制 曼谷周边多府经济大停摆

（曼谷综合电）泰国为了遏制持续恶化的冠病疫情，昨天（7月12日）开始在首都曼谷周边多府实施相当于封城的严格防疫限制，复苏缓慢的国家经济如今更是欲振乏力。

泰国的冠病累计病例已经超过34万5000起，累计死亡病例也逼近3000起，其中多数病例是今年4月之后出现的，曼谷和其他九个府情况严重。

大曼谷地区的经济贡献占泰国国内生产总值约50%，居民超过1000万。从昨天开始的两周里，当地的购物商场、水疗中心、按摩院和美容诊所等全面关闭，并且从晚上9时到凌晨4时实施宵禁，经济活动大停摆。此外，当局也禁止非必要跨府旅游，强制非必要服务公务员居家办公。

虽然政府并没有全面封锁曼谷及周边几个府，但新一轮限制已与封锁相差无几，无疑再次将零售、餐饮、航空等领域的业者推入深渊，进一步推迟国家经济从20多年来最严重的衰退中复苏。

马来亚银行金英证券泰国办事处主管玛丽亚说：“即使封锁时间相同，但每次的封锁对经济的打击度会递增。因为在经历了这么多个月的收入持续萎缩和高昂的续命成本之后，许多公司已濒临崩溃了。”

泰国央行上个月已预料到入境外国游客会比预期少，因此下调了今年的经济增长预测，从此前的3%降至1.8%，并将2022年的预估从4.7%下调至3.9%。

经济面临很大下行风险 预料更多人将丢失工作

如今更严格的限制出台，泰国央行认为，由于新措施对经济活动的冲击会更大，经济面临了很大的下行风险，表现或许会低于基线预测。

泰国今年第一季度的失业率达1.96%，是2009年以来最高。彭博社分析指出，随着疫情持续延长和企业一再受限，更多人将丢失工作。

此外，泰国2021年第一季度的家庭债务突破14万亿泰铢（约5800亿新元），相当于国内生产总值的90.5%，是18年来最糟，若是新一轮防疫限制导致失业率增加和收入减少，家庭债务无疑会进一步上升，那就会严重削弱作为经济增长关键的消费支出。

巴育政府一直被批处理冠病疫情不当，从管理疫情、采购疫苗到执行防疫措施都民怨载道，如今再实施新一轮封锁，民间的不满情绪持续升温。

在曼谷开餐馆的阿帕万抱怨说：“政府突然就决定实施封锁，但却根本没有为人民提供任何补偿。”

有的民众则批评政府行动太慢，应该在新一波疫情演变成难以收拾之前就采取严格防控措施，才不至于民间如今要承受更大的打击。