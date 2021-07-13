实施严格防疫限制 曼谷周边多府经济大停摆

来自 / 联合早报

发布 / 2021年7月13日 5:00 AM

平日熙攘喧嚣的曼谷市中心如今是一片死寂。曼谷和周边多府从昨天开始实施疫情暴发一年多来最严格的防疫措施，大多数经济活动戛然而止。（法新社）
平日熙攘喧嚣的曼谷市中心如今是一片死寂。曼谷和周边多府从昨天开始实施疫情暴发一年多来最严格的防疫措施，大多数经济活动戛然而止。（法新社）

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（曼谷综合电）泰国为了遏制持续恶化的冠病疫情，昨天（7月12日）开始在首都曼谷周边多府实施相当于封城的严格防疫限制，复苏缓慢的国家经济如今更是欲振乏力。

泰国的冠病累计病例已经超过34万5000起，累计死亡病例也逼近3000起，其中多数病例是今年4月之后出现的，曼谷和其他九个府情况严重。

大曼谷地区的经济贡献占泰国国内生产总值约50%，居民超过1000万。从昨天开始的两周里，当地的购物商场、水疗中心、按摩院和美容诊所等全面关闭，并且从晚上9时到凌晨4时实施宵禁，经济活动大停摆。此外，当局也禁止非必要跨府旅游，强制非必要服务公务员居家办公。

虽然政府并没有全面封锁曼谷及周边几个府，但新一轮限制已与封锁相差无几，无疑再次将零售、餐饮、航空等领域的业者推入深渊，进一步推迟国家经济从20多年来最严重的衰退中复苏。

马来亚银行金英证券泰国办事处主管玛丽亚说：“即使封锁时间相同，但每次的封锁对经济的打击度会递增。因为在经历了这么多个月的收入持续萎缩和高昂的续命成本之后，许多公司已濒临崩溃了。”

泰国央行上个月已预料到入境外国游客会比预期少，因此下调了今年的经济增长预测，从此前的3%降至1.8%，并将2022年的预估从4.7%下调至3.9%。

经济面临很大下行风险 预料更多人将丢失工作

如今更严格的限制出台，泰国央行认为，由于新措施对经济活动的冲击会更大，经济面临了很大的下行风险，表现或许会低于基线预测。

泰国今年第一季度的失业率达1.96%，是2009年以来最高。彭博社分析指出，随着疫情持续延长和企业一再受限，更多人将丢失工作。

此外，泰国2021年第一季度的家庭债务突破14万亿泰铢（约5800亿新元），相当于国内生产总值的90.5%，是18年来最糟，若是新一轮防疫限制导致失业率增加和收入减少，家庭债务无疑会进一步上升，那就会严重削弱作为经济增长关键的消费支出。

巴育政府一直被批处理冠病疫情不当，从管理疫情、采购疫苗到执行防疫措施都民怨载道，如今再实施新一轮封锁，民间的不满情绪持续升温。

在曼谷开餐馆的阿帕万抱怨说：“政府突然就决定实施封锁，但却根本没有为人民提供任何补偿。”

有的民众则批评政府行动太慢，应该在新一波疫情演变成难以收拾之前就采取严格防控措施，才不至于民间如今要承受更大的打击。

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