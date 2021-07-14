诺希山：变种病毒导致疫情恶化 马国单日病例首次超过1万起

马国昨日新增确诊病例首次破万，达1万1079起。卫生总监诺希山表示，确诊病例飙升与病毒变种息息相关，他提醒民众要为“更糟糕的情况”做好准备。

（布城综合讯）马来西亚冠病疫情不断恶化，昨日新增确诊病例首次破万，达1万1079起，写下单日确诊新高，而死亡病例持续破百，达125起，是疫情暴发以来第三高纪录。

根据卫生部的数据，在加护病房（ICU）接受治疗的重症患者持续攀升，增至972人，其中456人需要呼吸辅助器，这显示马国的医疗体系愈加吃紧。

沙亚南疫苗接种中心 204工作人员确诊

此外，雪兰莪州首府沙亚南的接种疫苗中心传出204名工作人员确诊后，昨日引发“大型感染群”的疑虑。当局促请到该中心接种疫苗的700多人进行为期10天的自我观察。如果出现冠病症状，必须进行检测。

卫生总监诺希山昨日傍晚召开特别线上新闻发布会说，确诊病例突然飙升与病毒变种息息相关，尤其是传染力快以及危险的德尔塔变种毒株，若100人确诊，可以感染800人。因此，他提醒民众要为“更糟糕的情况”做好准备。

出席记者会者包括卫生部长阿汉峇峇、卫生部秘书长莫哈末沙菲克及副卫生总监（公共卫生）张志强。

诺希山预料未来两周的确诊人数会再提高，因为马国正面对德尔塔变种毒株的威胁，加上此病毒是透过空气传播，因此会在短时间内快速传播。为此，他促请民众戴双层口罩，以及避免到人群拥挤的地方。

他还说，目前没有确凿医学证据证明混合施打不同疫苗的有效性，因此，政府不会落实混合接种不同疫苗的方案。

他说，在新增1万1079起病例中，雪兰莪占5263起、吉隆坡占1521起及森美兰占1033起。这三个重灾区的病例增多，主要是因为当局增强对职场及加强行动管制令（EMCO）区进行针对性冠病筛检。

《星洲日报》根据卫生部全国危机准备及应对中心（CPRC）数据进行计算得出，截至昨日中午12时，当局共筛检了11万6869人，确诊人数达1万1079人，阳性率为9.48%。

诺希山强调，积极接种疫苗是遏止病毒传播的方法之一，并呼吁民众积极响应政府的号召待在家里10天或14天，以阻断病毒感染链。

慕尤丁：马国料能在年底实现群体免疫

首相慕尤丁昨日巡视雪州巴生中央医院捎来好消息，他说，前日（12日）短短一天内，全国施打了超过42万剂冠病疫苗，这意味着每100人中，就有一人接种疫苗，预料马国将能在今年底实现群体免疫。

通讯及多媒体部长赛富丁表示，这个接种率实际上比美英韩等国还要高。根据疫苗追踪器的信息预测，如果单日施打37万5000剂疫苗，三、四个月就可以为75%的人口接种而实现群体免疫。

根据卫生部公布的数据显示，前日共施打了42万1479剂疫苗，其中26万4034剂为首剂，其余15万7445剂为次剂。换言之，全国施打了总共1178万8189剂疫苗，其中810万4068剂为首剂或占人口的24.8%，其余368万4121剂为次剂或占人口的11.3%。

为了加速推动国家疫苗接种计划，副首相兼国防部长依斯迈沙比里说，政府医院和诊所如今已展开为欲接种疫苗的民众进行人工登记程序。他促请那些还没登记接种疫苗的人士，可以尽早登记接种或透过MySejahtera手机应用登记。