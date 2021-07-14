马国政局 阿兹敏土耳其公干疑似旅游 社媒被激怒巫统也要他辞职 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月14日 5:00 AM 土耳其导游在社交媒体上载他陪同阿兹敏（右）参观圣索菲亚大教堂的照片引起热议。（取自巫青团长阿斯拉夫面簿） 字体大小: 小 中 大 马来西亚国际贸易及工业部高级部长阿兹敏到土耳其公干时疑似旅游，引来社交媒体一片骂声，就连巫统领袖也看不过眼，要求阿兹敏辞职。《星洲日报》报道，巫青团团长阿斯拉夫表示，“当人民与逐日增加的确诊病例及死亡病例搏斗，并被迫在冠病评估中心大排长龙，贸工部长（阿兹敏）趁机到土耳其伊斯坦布尔的圣索菲亚大教堂旅游是否妥当？想到人民如今面临冠病疫情威胁的情况，难道一丝忧虑和担心都没有吗？” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马来西亚 阿兹敏 巫统 斗士党成功注册 马哈迪：马来领袖贪婪恋权以致马来人分裂失势 泰批准民众使用冠病自助检测仪 并让轻微患者自我隔离