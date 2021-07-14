阿兹敏土耳其公干疑似旅游 社媒被激怒巫统也要他辞职

马来西亚国际贸易及工业部高级部长阿兹敏到土耳其公干时疑似旅游，引来社交媒体一片骂声，就连巫统领袖也看不过眼，要求阿兹敏辞职。

《星洲日报》报道，巫青团团长阿斯拉夫表示，“当人民与逐日增加的确诊病例及死亡病例搏斗，并被迫在冠病评估中心大排长龙，贸工部长（阿兹敏）趁机到土耳其伊斯坦布尔的圣索菲亚大教堂旅游是否妥当？想到人民如今面临冠病疫情威胁的情况，难道一丝忧虑和担心都没有吗？”