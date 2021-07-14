斗士党成功注册 马哈迪：马来领袖贪婪恋权以致马来人分裂失势

马来西亚前首相马哈迪感到痛心，由于马来领袖贪婪及眷恋权力，以致马来人出现分裂，甚至失势的窘境。

现年96岁的马哈迪是祖国斗士党创党人，他昨日为该党注册成功举行线上庆功会上说，很多马来领袖不是真心为选民服务，只是为了夺取权力。出席者包括马哈迪儿子及斗士党主席慕克力。

马哈迪指出，马来西亚原本是马来人的国家，虽然愿与其他人分享，但也不至于让马来人成为最贫穷、遭人鄙视的种族。