马国政局 斗士党成功注册 马哈迪：马来领袖贪婪恋权以致马来人分裂失势 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月14日 5:00 AM 96岁的马哈迪是祖国斗士党创党人，他昨日为该党注册成功举行线上庆功会上说，很多马来领袖不是真心为选民服务，只是为了夺取权力。（路透社） 字体大小: 小 中 大 马来西亚前首相马哈迪感到痛心，由于马来领袖贪婪及眷恋权力，以致马来人出现分裂，甚至失势的窘境。现年96岁的马哈迪是祖国斗士党创党人，他昨日为该党注册成功举行线上庆功会上说，很多马来领袖不是真心为选民服务，只是为了夺取权力。出席者包括马哈迪儿子及斗士党主席慕克力。马哈迪指出，马来西亚原本是马来人的国家，虽然愿与其他人分享，但也不至于让马来人成为最贫穷、遭人鄙视的种族。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马来西亚 马哈迪 斗士党 阿兹敏土耳其公干疑似旅游 社媒被激怒巫统也要他辞职 泰批准民众使用冠病自助检测仪 并让轻微患者自我隔离