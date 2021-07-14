泰批准民众使用冠病自助检测仪 并让轻微患者自我隔离

泰国首都曼谷的冠病疫情日益严重，当局宣布批准民众使用自助检测仪和允许轻微患者自我隔离。当局也出台420亿泰铢（约17.4亿新元）援助配套，协助受防疫管制影响的商家与民众。

泰国目前主要使用逆转录—聚合酶链式反应（RT-PCR）检测法，但曼谷这个疫情重灾区的检测站总大排长龙，迫使当局重新思考追踪病毒的方法。据昨天发布的泰国政府宪报，抗原快速检测试剂盒，下周就会在商店出售。