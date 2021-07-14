泰批准民众使用冠病自助检测仪 并让轻微患者自我隔离 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月14日 5:00 AM 泰国昨天（7月13日）通报新增确诊病例8685起，新增死例56起，累计病例35万3712起，累计死例2847起。（法新社） 字体大小: 小 中 大 泰国首都曼谷的冠病疫情日益严重，当局宣布批准民众使用自助检测仪和允许轻微患者自我隔离。当局也出台420亿泰铢（约17.4亿新元）援助配套，协助受防疫管制影响的商家与民众。泰国目前主要使用逆转录—聚合酶链式反应（RT-PCR）检测法，但曼谷这个疫情重灾区的检测站总大排长龙，迫使当局重新思考追踪病毒的方法。据昨天发布的泰国政府宪报，抗原快速检测试剂盒，下周就会在商店出售。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 泰国 曼谷 疫苗 冠状病毒19 阿兹敏土耳其公干疑似旅游 社媒被激怒巫统也要他辞职 斗士党成功注册 马哈迪：马来领袖贪婪恋权以致马来人分裂失势