单日新增病例超过印度 印尼成为亚洲地区疫情新“震中”

印尼的冠病确诊病例6月中起节节攀升，本周一和周二连续两天单日新增病例超过4万起，昨天更首次破5万起，达5万4517起，是历来最高。

（雅加达综合电）印度尼西亚单日新增冠病确诊病例数超过印度，成为亚洲地区的疫情新“震中”，同时是确诊及死亡病例最高的东南亚国家。

印尼的冠病确诊病例6月中起节节攀升，本周一和周二连续两天单日新增病例超过4万起，昨天（7月14日）更首次破5万起，达5万4517起，是历来最高；此前一个月，印尼的单日新增病例都不到1万起。

德尔塔变种病毒肆虐 公共卫生系统濒临崩溃

印尼的疫情大暴发主要是最早在印度发现的德尔塔变种病毒现在正在爪哇岛以外地区肆虐，印尼当局担心，这种传染性更强的变种病毒可能令医务人员压力剧增，以及耗尽药物和医用氧气的供应。

卫生部长布迪周二指出，如果无法控制这波疫情，首都雅加达和日惹恐将成为“重灾区”。他说，若接下来两周新增病例持续攀升，雅加达和日惹医院的隔离和加护病房床位就会爆满；目前这两个地方的病床使用率分别是86%和90%。

尽管印尼疫情严峻，但目前的单日新增病例数仍远低于印度在5月份日增40万起的峰值水平。印尼至今累计确诊病例数超过260万起，是印度3090万起的十分之一。

不过，印度的总人口相当于印尼的五倍左右，而印度周二的新增病例降至3万3000起以下，这意味着与印尼相比，印度的灾难性疫情已有消退迹象。

死例方面，印尼昨天新增991起，累计6万9210人。过去七天，印尼平均每天有907人死于冠病，比一个月前的平均181人高出许多；印度目前的平均单日新增死例为1072起。印尼的冠病检测呈阳率是27%，远远高于印度的百分之二。

印尼疫情严峻 是全球疫苗分布不均恶果

印尼的疫情凸显了全球疫苗分布不均的后果，富裕国家掌握更多的疫苗供应，贫穷地区则暴露在德尔塔等变种病毒的风险之中。世界卫生组织总干事谭德塞此前称，这个日益扩大的鸿沟是“灾难性的道德失败”。

根据彭博社的冠病疫苗追踪数据，印尼只有约一成人口接种了疫苗，印度则有14%，比富裕国家如美国的52%和欧洲联盟的46%少很多。疫苗接种量低使得发展中国家经历确诊病例和死亡人数不断增加的打击。

印尼本月每天平均只施打70万剂冠病疫苗，低于当局定下的100万剂目标。卫生当局指这是因为疫苗供应短缺所致，当局希望下个月接收到更多疫苗后，能提高接种量至每天200万剂。