泰国为应付国内需求 考虑限制阿斯利康疫苗出口

（曼谷综合电）泰国冠病疫情严峻，为确保国内疫苗供应充足，当地政府正考虑限制阿斯利康疫苗的出口量。

泰国国家疫苗研究所所长那空昨天透露，卫生部将与英国阿斯利康公司及其他相关利益方商讨，看看是否暂时停止出口泰国产的疫苗或是限制出口量，毕竟在发布出口订单前泰国须先确保国内获得足够的疫苗剂量。

那空说：“我们将与疫苗制造商进行商谈，以确保他们能够配合本国的疫情情况，适当供应疫苗。”

阿斯利康通过技术转让，自6月起由泰国制药公司暹罗生物科学（Siam Bioscience）生产1.8亿剂疫苗，其中三分之一将供给泰国，剩余三分之二将分销给台湾、菲律宾和马来西亚等国家和地区。

暹罗生物科学已在6月如期交付第一批600万剂疫苗，但该公司承诺从7月开始每月交付1000万剂疫苗，但至今还没落实。

随着第三波疫情迟迟不见好转，泰国政府希望阿斯利康能够优先将疫苗供给泰国，尤其考虑到因为疫苗供应不足，接种率目前仅达目标的50%。

若泰国政府真的限制阿斯利康疫苗出口，这无疑会直接影响其他亚洲国家的疫苗供应。

阿斯利康上个月已通知马来西亚和台湾，无法如期交付疫苗。菲律宾虽然如期接收一批阿斯利康疫苗，但数量没有预期中多。由于变种病毒株迅速传播，泰国4月暴发第三波疫情后就一发不可收拾，短短两个多月确诊病例翻了近10倍，累计确诊病例已超过36万3000起，累计死例近3000起。