布林肯呼吁亚细安 立即采取行动结束缅甸危机

（河内综合电）美国国务卿对缅甸的军事政变表示“深切担忧”，呼吁亚细安立即采取联合行动，让缅甸结束暴力并恢复民主进程。

布林肯于美国时间周二晚（新加坡时间周三）与亚细安外长举行了视讯会议，这是拜登政府1月上任以来首次与亚细安召开会议。

美国国务院发言人普赖斯在会议结束后发表声明透露，布林肯在会议上呼吁亚细安国家依照其与缅甸军方达成的五点共识“立即采取行动”，并委任一名缅甸特使推动缅甸各方开展对话。

布林肯也在会议中要求缅甸军方释放所有“不公正被拘留”者，同时重新启动缅甸的民主进程。

缅甸军方今年2月1日发动政变，推翻由翁山淑枝领导的民选政府，震惊国际社会。随后缅甸全国陷入多个月的对抗和血腥暴力镇压。亚细安成员国在印度尼西亚的带动下，不断鼓励缅甸各方举行谈判解决政治危机。

4月24日，缅甸军方最高领导人敏昂莱在雅加达举行的亚细安特别峰会上，就政治危机与亚细安达成五点共识，包括停止暴力、与缅甸各方进行建设性对话、委任一名亚细安特使促成对话、接收救援，以及允许特使访问缅甸。

然而，数日后缅甸军方表示须等到当地局势恢复稳定，才会考虑亚细安的建议，且军政府也要等到局势平静后才会考虑接受亚细安特使到访。

在军政府迟迟不愿改变立场下，缅甸的反政变示威抗议活动越演越烈，军方镇压行动也频繁。根据当地监督组织，自政变以来，已有900多名平民死于安全部队的暴力镇压。

昨天又有约100名反政变示威者走上缅甸最大城市仰光的街头示威抗议。示威者做出象征反极权和独裁的三指礼手势，高喊“我们连冠病都不怕，又何必畏惧军政府？”等口号。

除了缅甸政治危机，布林肯还在会议上强调，美国拒绝接受中国对南中国海的“非法海洋声索”，并表示，“华盛顿在（中国）胁迫面前，与对南中国海主权提出声索的东南亚国家站在一边。”

中国外交部发言人赵立坚昨天在例行记者会上针对记者的相关提问回应说，中方对美方的错误表态表示坚决反对。他说，美方蓄意挑动南中国海领土主权和海洋权益争端，挑拨中国和亚细安国家间关系，破坏地区和平稳定，是极不负责任的。