马国新增确诊病例达1万3215起 96%是无症状或轻微病患

（吉隆坡综合讯）马来西亚冠病疫情持续恶化，昨日确诊病例连续三天破万，达1万3215起，再刷新高，并且连续四天有110人死于冠病。

卫生总监诺希山与卫生部长阿汉峇峇召开联合记者会说，在新增病例中，96%或1万2684起属于无症状或轻微病患，仅4%或531起属于重症患者。

他警告，由于传染性高的德尔塔变种毒株可在5秒内通过空气传播，这将使马国在来临两周面临确诊病例大增的问题。无论如何，若疫苗有效率平均为80%，而每日施打15万剂次剂疫苗，他预测马国能在10月降至单日少过1000起病例。

全国冠病疫苗接种计划协调部长凯利接受媒体访问时坦言，世界各国都无法完美应对疫情，只有冠病疫苗可以“救命”，也是唯一的出路。

为了加快接种速度，以降低死亡率并尽快让人民恢复正常生活与经济活动，凯利说，政府早在两个月前便与药厂重新谈判疫苗的供应和交付日期，辉瑞公司将在本月和9月间交付2500万剂疫苗，只要供应商能满足的需求，马国将在8月底之前让40%的成年人完成接种，并在9月底达到60%的目标，成为全球接种率最快的国家之一。

年底为80%人口接种 以实现群体免疫目标

除了辉瑞疫苗，马国也采购1600万剂科兴疫苗，以及康希诺和阿斯利康疫苗。马国将按计划在今年底为80%人口接种，以实现群体免疫目标。到时，马国可将冠病视为普通流感。

根据卫生部的数据，马国前日接种43万4828剂疫苗，再创单日接种新高，且连续三天超过40万剂。截至本月14日，马国累计400万3266人完成接种两剂疫苗或占人口的12.3%，另有864万4292人接种了首剂疫苗或占人口的26.5%。

首相慕尤丁昨日为国家关怀食物篮计划库存及企业赞助食品的分发仪式后对媒体说，接种两剂疫苗者将获得特定的放宽行动限制，包括在餐厅用餐和跨州跨县。

他说：“我已经要求冠病疫苗供应特别委员会重新评估已接种两剂疫苗者，以放宽他们的行动限制。”

他促请民众对政府抗疫有信心。“因此，稍安勿躁。我希望在未来数天、本月及下个月，疫苗供应将有所增加。我们可战胜疫情，人民的生活或许能逐渐恢复至跟以前一样。”