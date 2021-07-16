缅甸疫情升温医用氧气短缺 民众不顾宵禁抢购氧气

（仰光综合电）缅甸冠病疫情升温导致医用氧气短缺，死亡人数大增，许多民众为了染疫家属，不顾宵禁涌向氧气补给店抢购氧气。

缅甸今年2月军人政变引发大规模示威后，当局在包括该国最大城市仰光及第二大城市曼德勒的几个社区实施宵禁；加上疫情来袭，民众受防疫措施限制，禁止非必要的出行。

不过，在仰光，数以百计民众周三天未亮就到氧气补给店外排队添购氧气。市民耶觉莫在宵禁时间解除前的半小时——凌晨3时就偷溜出门，到氧气补给店排队。

尽管如此，他不是最早到的，另有14人比他先到一步。“我一宿没有合眼，必须小心翼翼躲避士兵的检查，因为现在还是戒严期。”

另一个市民丹觉温同样一早起床排队抢购氧气，但还没轮到他，他就突然退出队伍。“我妹妹染疫三天了。第一天她因为低血压而头晕，隔天觉得更辛苦，呼吸苦难。我来排队给氧气瓶充氧，但我的外甥女打电话叫我回家，因为我的妹妹死了。”

过去几天仰光逾百人病亡 大部分都是缺氧而死

据缅甸独立媒体“今日缅甸”报道，许多确诊患者无法获得足够氧气，过去几天单在仰光就有100多人病亡，大部分都是缺氧而死。

不过，缅甸军方成立的国家管理委员会指医用氧气充足，民众无需恐慌。

缅甸官方报章《缅甸环球新光报》周二引述军方最高领导人敏昂莱说：“我们有足够的氧气，人们不必担心，也不应散播谣言。”

缅甸自7月以来，新增确诊和死亡病例剧增。官方通报，缅甸昨天新增7083起确诊病例和145起死例，均为历来最高。缅甸至今累计超过20万起确诊病例和逾4100起死例。