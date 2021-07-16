马国：库存用完后将停用科兴疫苗 但仍允许私人界使用

（吉隆坡综合讯）马来西亚全国冠病疫苗接种计划将在现有的科兴冠病疫苗库存用完后，停止使用科兴疫苗，但仍允许私人界使用这款疫苗。

卫生部长阿汉峇峇昨天在记者会上指出，接下来辉瑞疫苗将成为全国冠病疫苗接种计划主要使用的疫苗。

他说，政府已购入大约4500万剂辉瑞疫苗，供2220万人或70%的人口使用，因此，各州接下来施打的疫苗会以辉瑞为主。

他补充，现有的科兴疫苗须保留给已接种第一剂科兴疫苗的人士，以便完成第二剂疫苗接种，因此各州会陆续停止施打第一剂科兴疫苗，改打辉瑞。

根据马国政府今年2月发布的资料，政府订购了1240万剂科兴疫苗，只供少于18.75%的人口使用。

目前，马国全国冠病疫苗接种计划只使用辉瑞和科兴疫苗；政府也购买了阿斯利康疫苗，但只供自愿接种这款疫苗的人登记接种。

此外，网络媒体“The Vibes”昨天引述全国冠病疫苗接种计划协调部长凯利说，他今日将召开记者会宣布停用科兴疫苗的详情。

尽管当局尚未正式宣布停用科兴疫苗，但吉兰丹卫生局昨早率先宣布从本月底开始，停止为州内子民施打科兴疫苗，而是改为接种辉瑞疫苗。

丹州卫生局总监再尼胡辛指出，丹州的科兴疫苗供应将在本月底结束，随后由辉瑞取代。“从本月18日起，所有疫苗接种中心仅会获得接种第二剂的科兴疫苗。”

他没有进一步解释为何停用科兴疫苗，但强调丹州的疫苗供应不会因此减少。