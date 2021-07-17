德尔塔迅速传播 东南亚病例激增成“重灾区”

（曼谷／马尼拉综合电）随着德尔塔变种冠病病毒株迅速传播，加上疫苗接种进展缓慢，东南亚如今已成为全球冠病的“重灾区”之一。

最早在印度发现的德尔塔病毒株（B16172毒株）来势汹汹，人口约为美国两倍的东南亚地区过去一周的确诊病例增加了41%，新增病例超越了此前一直是全球最严重的拉丁美洲和印度。

东南亚过去七天的冠病死亡病例也激增了39%，增幅为世界最大。由于确诊病例持续递增，预料死例也会随之递增。

令人担忧的是，东南亚整体冠病疫苗接种率仅9%，虽然高于非洲和中亚地区，但却远落后于西欧和北美等地区；西欧和北美目前有超过一半的人口已完成接种。

首次出现本土感染德尔塔菲防疫限制再收紧

东南亚最大经济体印度尼西亚眼前这波疫情在5月中旬暴发以来日益失控，确诊和死亡病例直线上升，单日新增病例如今还是全球最多。

累计病例在东南亚仅次于印尼的菲律宾也因为德尔塔病毒入境，新病例大增，昨天还第一次通报出现了本土感染的德尔塔病例。这导致警报大响，政府再次收紧防疫限制。

据菲律宾卫生部，有16人感染了德尔塔变种病毒，其中11人是在社区里受感染，其中一人6月28日送入首都马尼拉的医院后不治。

卫生部顾问安娜警告，任何集会都可能成为“超级传播源”。她说：“我们必须确保没有大规模集会，甚至不能举行家庭和工作团体的小型聚会。”

泰新增病例9692起

历来单日最多

在泰国，德尔塔病毒株一样导致疫情迅速扩大，昨天新增病例9692起，再次刷新单日新高，累计病例增破38万起。新增死亡病例67起，累计死例达3099起。

泰国目前处于第三波疫情，比前两波严重，持续时间也最长。病例暴增加重了医院的压力，死例激增也令殡葬业吃紧。

首都曼谷约46公里外的巴吞他尼府一佛寺以前一个月最多进行两三场火葬，但巴吞他尼府疫情恶化后，每天有四五场。

该寺主管蓬佩齐说：“我有一阵子没见到同寺的其他僧人了，因为我每天早晚都在忙着安排火葬和捡骨灰。”

确诊病例持续递增，东南亚各国纷纷反复收紧防疫措施，尤其是限制人员流动，各国的经济复苏前景黯淡。

牛津经济研究院驻新加坡高级亚洲经济学家芬纳说：“由于除新加坡之外，东南亚各国的冠病疫苗接种进度缓慢，我们预计这些国家经济复苏之路将波折重重，尤其考虑到各国下来可能进一步收紧限制，不确定性增加将给这个地区的经济带来更多冲击。”