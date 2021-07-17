印尼新增死例达新高 单日病例逾5万起全球最多

（雅加达综合电）印度尼西亚的冠病疫情持续加速恶化，新增死亡病例再创单日新高，新增确诊病例数也是全球最高。

印尼卫生部昨天（7月16日）通报，新增了5万4000起冠病病例，虽然比周四的5万6757起最高纪录稍低，可是却超越巴西，成为全球单日新增例最多的国家。

印尼一个月前的每日新增病例还不到1万起，一个月来却持续激增，过去四天更都超过4万起，昨天还比巴西的新增病例（5万2789起）还多，累计确诊病例逼近280万起。印尼昨天的新增死亡病例有1025起，是历来最多，累计死例破7万1000起。

印尼的医疗体系已濒临崩溃，许多染疫者被拒于医院门外。医院转而招募志愿者以应对人手不足，但确诊病例持续递增，医疗资源紧绷，愿意投入前线的志愿者不多。

疫情严重的日惹特区欲招募大学准毕业生为志愿者，以协助医护人员处理轻症者，但至今报名的学生寥寥无几。

日惹特区卫生局长蓬巴君说：“我们的目标是200名志愿者，到目前为止才33人报名。”

不过，在雅加达以南60公里的茂物市，一个目前有35人的志愿组织主动到处去，为那些病死家中的人处理身后事。

41岁的阿迪是一名德士司机，在疫情加剧和当局实施封锁后，他的工作大受影响，闲暇时间多了，他因此加入敛葬志愿组织当司机。阿迪说，过去一个月来他几乎都是24小时待命，因为病故的人很多。

自6月以来至少625患者无法入院求医而死亡

根据印尼信息网站Lapor COVID-19，自6月以来，有至少625名患者无法入院求医而死亡，绝大多数在爪哇岛。