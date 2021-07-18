马国为鼓励打疫苗 拟让已接种者外出购物或跨县

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府为鼓励民众接种冠病疫苗，考虑放宽对已完成接种者的活动限制，并让他们享有一些福利或特权。专家也促请当局加快接种进度，因为封锁措施显然对传播速度更快的德尔塔变种病毒无效。

马国首相慕尤丁昨天巡视发马制药公司后透露，政府将在下周决定是否放宽限制，并可能允许完成接种者外出购物或跨县出行。“那些已接种两剂疫苗的人不会再被捆绑，他们应获得一些优待。”

他昨天也在面簿上指出，数据显示，全国冠病免疫计划启动后，确诊患者尤其是年长者出现严重症状的病例显著减少，因此政府决定在疫情最严重的雪兰莪及吉隆坡展开“冲刺行动”，定下目标要在这个月内让区内所有18岁以上的人接种至少一剂疫苗。

慕尤丁举例说，雪州双溪毛糯医院过去一个月来，60岁以上的重症患者少了超过五成。“乐龄人士是全国冠病免疫计划第二阶段的对象，如今可以看到接种疫苗的好处。”

马国国民大学流行病专家阿兹米副教授指出，德尔塔变种病毒肆虐，封锁措施成效不大，只有加速接种疫苗及加强公共卫生政策，才能应对当前疫情。

他说：“政府实施严格封锁措施也无法阻止确诊病例增加，说明德尔塔病毒快速传播的特性令封锁措施变得无效。目前只能持续为民众接种疫苗，才有望战胜这波疫情。”

居家教学延长一个月

暂定9月让学生分阶段返校

马国目前只有约13%人口完成全剂接种。卫生总监诺希山说，冠病已逐渐成为针对未接种疫苗者的流行病，因此民众不要再犹豫，要尽早去接种。“大家应共同合作，确保每个人和每个地方都安全。相信疫苗，相信数据，请接种疫苗和继续遵守防疫标准作业程序。”

马国副首相依斯迈沙比里则劝请民众，记取之前开斋节跨州后暴发多个感染群的教训，不要在来临星期二的哈芝节偷偷返乡过节。“你或许能避过警方的路检，但未必躲得过冠病病毒。”

疫情未有减缓迹象，马国教育部宣布，原定7月下旬结束的居家教学延长至8月31日，并暂定9月1日起分阶段让学生重返校园。

教育部昨天发声明强调，会与卫生部及国家安全理事会密切观察及评估学生返校的风险，并根据疫情的发展及教职人员的疫苗接种情况，调整学校重开的确切日期。

马国单日死亡病例达新高

马国昨天的新增确诊病例仍过万，报1万2528起，累计破90万大关。雪州录得4985起，依然是全马最高。

死亡病例方面，昨天新增138起，是马国暴发疫情以来单日最高，至今累计死亡人数6866人。