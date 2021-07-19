泰国政局

要求首相巴育下台 曼谷千人示威抗议政府抗疫不力

来自 / 联合早报

发布 / 2021年7月19日 5:00 AM

泰国反政府示威者在民主纪念碑通往政府大楼的道路上焚烧代表冠病死者的假尸袋及模拟的巴育像，以抗议政府抗疫不力。（路透社）
泰国反政府示威者在民主纪念碑通往政府大楼的道路上焚烧代表冠病死者的假尸袋及模拟的巴育像，以抗议政府抗疫不力。（路透社）

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（曼谷综合电）在泰国深陷新一波冠病疫情之际，大批反政府示威者昨天（7月18日）在亲民主运动一周年纪念日走上曼谷街头抗议政府抗疫不力，要求首相巴育下台。警方使用催泪瓦斯、水炮和橡皮子弹，阻止示威者向政府大楼挺进。

尽管最新一轮的防疫管制措施严禁超过五人以上的集会，但仍有约1000名示威者参加了这次抗议活动，许多示威者还携带泼上红漆的假尸袋，代表死于冠病的病患。

一名示威领袖高喊：“如果我们继续待在家里，我们迟早死于冠病病毒，所以我们必须走上街头。我们只有三个要求，一是巴育必须立即无条件辞职；二是政府必须削减王室和军方的预算，把预算拨给抗疫工作；三是政府必须引进信使核糖核酸（mRNA）冠病疫苗。”

示威者还将印有巴育人像的巨型布条摊开在马路上，并肆意踩踏在这个2014年军事政变领导人的脸上。一些示威者试图拆除警方设置的铁丝网和金属路障，封锁从民主纪念碑到政府大楼的道路。

泰国一年前掀起民运潮，以年轻人为主的示威者要求巴育下台和修改军政府2016年通过的有利于军方势力继续掌权的宪法，同时还打破泰国数十年来的社会禁忌，要求改革王室。

不过，随着冠病疫情反复不定，泰国经济前景日渐暗淡，政府抗疫不力引起民愤。

泰国目前面对自去年暴发疫情以来最为严重的第三波疫情，也是持续时间最长的一次，近来单日新增病例更是连连写下新高。更糟糕的是，政府采购的疫苗和疫苗接种速度迟缓，完全无法与疫情传播速度相比。

曼谷周边三府进一步收紧防疫限制

泰国政府上周披露，600多名完成接种两剂中国科兴疫苗的医护人员染疫，为此政府决定接下来让民众混合施打科兴和英国阿斯利康疫苗，以提升对抗冠状病毒的有效力。

然而，示威者对政府的应对措施不屑。一名年轻示威者在示威活动上高喊：“你不需要混合施打疫苗——你只要给我们接种优质疫苗就可以了。”

另一方面，由于疫情持续恶化，昨天连续第三天写下单日新增病例新高，政府立即宣布扩大封锁范围，下令曼谷周边三府，即春武里、大城、北柳进一步收紧防疫限制。

曼谷和其他12个府目前都被划为“深红地区”，即重灾区。根据最新一轮的防疫措施，有关地区从晚上9时至凌晨4时实施宵禁，商场、餐馆、便利店、水疗中心、按摩院等都被令关闭。

此外，泰国民航机昨晚宣布，从7月21日起暂停往返曼谷和周边高风险府的国内航班，医疗、紧急事故和与重启旅游业相关航班除外。

泰国自4月暴发第三波疫情以来，新增病例直线上升，三个月来累计病例已经上升了超过10倍。该国过去24小时又通报1万1397人确诊，累计病例达40万3386起，其中超过90%来自于第三波疫情，而新增死亡病例101起，使累计死例达3341起。

泰国政府原本希望在今年底为70%的人口完成接种，让包括国际旅游业在内的经济活动强力复苏，但截至本月16日，仅4.8%的人口完成接种。

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