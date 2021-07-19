要求首相巴育下台 曼谷千人示威抗议政府抗疫不力

（曼谷综合电）在泰国深陷新一波冠病疫情之际，大批反政府示威者昨天（7月18日）在亲民主运动一周年纪念日走上曼谷街头抗议政府抗疫不力，要求首相巴育下台。警方使用催泪瓦斯、水炮和橡皮子弹，阻止示威者向政府大楼挺进。

尽管最新一轮的防疫管制措施严禁超过五人以上的集会，但仍有约1000名示威者参加了这次抗议活动，许多示威者还携带泼上红漆的假尸袋，代表死于冠病的病患。

一名示威领袖高喊：“如果我们继续待在家里，我们迟早死于冠病病毒，所以我们必须走上街头。我们只有三个要求，一是巴育必须立即无条件辞职；二是政府必须削减王室和军方的预算，把预算拨给抗疫工作；三是政府必须引进信使核糖核酸（mRNA）冠病疫苗。”

示威者还将印有巴育人像的巨型布条摊开在马路上，并肆意踩踏在这个2014年军事政变领导人的脸上。一些示威者试图拆除警方设置的铁丝网和金属路障，封锁从民主纪念碑到政府大楼的道路。

泰国一年前掀起民运潮，以年轻人为主的示威者要求巴育下台和修改军政府2016年通过的有利于军方势力继续掌权的宪法，同时还打破泰国数十年来的社会禁忌，要求改革王室。

不过，随着冠病疫情反复不定，泰国经济前景日渐暗淡，政府抗疫不力引起民愤。

泰国目前面对自去年暴发疫情以来最为严重的第三波疫情，也是持续时间最长的一次，近来单日新增病例更是连连写下新高。更糟糕的是，政府采购的疫苗和疫苗接种速度迟缓，完全无法与疫情传播速度相比。

曼谷周边三府进一步收紧防疫限制

泰国政府上周披露，600多名完成接种两剂中国科兴疫苗的医护人员染疫，为此政府决定接下来让民众混合施打科兴和英国阿斯利康疫苗，以提升对抗冠状病毒的有效力。

然而，示威者对政府的应对措施不屑。一名年轻示威者在示威活动上高喊：“你不需要混合施打疫苗——你只要给我们接种优质疫苗就可以了。”

另一方面，由于疫情持续恶化，昨天连续第三天写下单日新增病例新高，政府立即宣布扩大封锁范围，下令曼谷周边三府，即春武里、大城、北柳进一步收紧防疫限制。

曼谷和其他12个府目前都被划为“深红地区”，即重灾区。根据最新一轮的防疫措施，有关地区从晚上9时至凌晨4时实施宵禁，商场、餐馆、便利店、水疗中心、按摩院等都被令关闭。

此外，泰国民航机昨晚宣布，从7月21日起暂停往返曼谷和周边高风险府的国内航班，医疗、紧急事故和与重启旅游业相关航班除外。

泰国自4月暴发第三波疫情以来，新增病例直线上升，三个月来累计病例已经上升了超过10倍。该国过去24小时又通报1万1397人确诊，累计病例达40万3386起，其中超过90%来自于第三波疫情，而新增死亡病例101起，使累计死例达3341起。

泰国政府原本希望在今年底为70%的人口完成接种，让包括国际旅游业在内的经济活动强力复苏，但截至本月16日，仅4.8%的人口完成接种。