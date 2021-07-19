单日病例全球最多 佐科要求部长持“危机感”抗疫不得出国

（雅加达综合电）印度尼西亚的冠病疫情日趋严峻并超越南美洲国家巴西，成为全球单日新增病例最多的国家，印尼总统佐科要求部长们须抱着“危机感”积极抗疫。

印尼内阁秘书普拉莫诺披露，佐科下令政府取消早前推出的付费疫苗接种计划，并下令政府官员不得出国，除非是外交部长或得到总统特别允许。他提醒部长们，为官者必须要抱有“社会敏感度”。

先前有消息传出，尽管印尼疫情严峻，但仍有官员出国游玩，引来大片谴责声浪。普拉莫诺说：“总统强调，在实施紧急限制这段期间，所有部长、政府机构和领导人都必须拥危机感。”

政府前不久推出一项付费疫苗接种计划，允许那些不符合优先接种疫苗条件的群体可以自费购买疫苗，但受到社会各方狠批后，佐科决定取消该计划。不过，私营企业私下为员工购买及接种疫苗的计划不受影响。

佐科还要求疫情较为严重的三个省份——西爪哇省、中爪哇省和万丹省，加快疫苗接种步伐，指出这三个省份的疫苗接种率过低。印尼旅游名胜地峇厘岛已有81%人口完成接种，相比之下，西爪哇和中爪哇分别仅有12%及14%的人口完成接种。

随着德尔塔变种冠病毒株迅速传播，加上疫苗接种进展缓慢，印尼已成为全球冠病的重灾区之一。

疫情暴发以来 多达545医生死于冠病

一个月前，印尼的单日新增病例还不到1万起，一个月来却持续激增，过去五天更超过4万起。昨日，印尼新增4万4721起确诊病例及新增1093起死亡病例，连续三天超过1000起。

印尼医药协会说，从本月1日至17日，共有114名医生死于冠病，这是历来最高的数字。自疫情暴发以来，已经有多达545名医生死亡。

该协会负责人马赫萨说，从疫情发展趋势看来，该协会对医疗体系不堪负荷感到担心。“这只是当局通报的病例，也许有一些病例还没有向我们通报。”

尽管多达95%的前线医护人员已经接种中国科兴疫苗，但医生的死亡比例最近却大增，导致政府决定使用最新一批莫德纳疫苗为医护人员注射追加剂，以加强免疫力。