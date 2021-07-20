依斯迈沙比里： 马国哈芝节后对已打两剂疫苗者及商界松绑

尽管冠病确诊病例连续七天破万，但马来西亚主管防疫事务的副首相依斯迈沙比里说，政府将在哈芝节之后宣布对完成接种两剂疫苗者及商业领域放宽行动限制。

他昨日在国防部出席一项活动后对媒体说，技术委员会目前正在研究相关细节，譬如可放宽哪些人及商业领域的限制等。

首相慕尤丁日前透露，国家复苏理事会本周将讨论松绑事宜，包括让完成接种两剂疫苗者享有一些福利或优待，包括允许他们去购物及跨县等。