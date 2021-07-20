依斯迈沙比里： 马国哈芝节后对已打两剂疫苗者及商界松绑 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月20日 5:00 AM 今天是哈芝节，马国首相慕尤丁昨晚通过直播呼吁回教徒在冠病疫情严重时刻应继续留守在家，勿跨州回乡过节，以免引发新一波疫情大暴发。昨日中午，从吉隆坡出城的车流量未见异常，全国各大道的车流量也没有出现增加的迹象。图为通往东海岸的大道不见车龙。（星洲日报） 字体大小: 小 中 大 尽管冠病确诊病例连续七天破万，但马来西亚主管防疫事务的副首相依斯迈沙比里说，政府将在哈芝节之后宣布对完成接种两剂疫苗者及商业领域放宽行动限制。他昨日在国防部出席一项活动后对媒体说，技术委员会目前正在研究相关细节，譬如可放宽哪些人及商业领域的限制等。首相慕尤丁日前透露，国家复苏理事会本周将讨论松绑事宜，包括让完成接种两剂疫苗者享有一些福利或优待，包括允许他们去购物及跨县等。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马来西亚 冠病 丹州强制跨州前72小时须检测引争议 泰收紧防疫 更多地方划入“高度严控区”