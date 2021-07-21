对预防重症与住院非常有效 诺希山：科兴与辉瑞疫苗效用差别不大

诺希山引述英国权威医学杂志报告指出，根据科兴2月至5月在智利采集的数据，发现已接种者对预防住院和重症分别为87.5%和90.3%，这与以色列辉瑞接种者在相关领域的93％效用差别不大。

（吉隆坡综合讯）马来西亚国家冠病免疫计划接下来将以辉瑞疫苗为主，引发民众尤其是已接种科兴疫苗的人士质疑科兴疫苗的效用，卫生总监诺希山为此强调，医学数据显示，科兴与辉瑞疫苗并无太大区别，在预防重症及降低感染和住院率方面都非常有效。

卫生专家也说，所有获当局批准使用的冠病疫苗都能提供足够的保护，已接种科兴疫苗的民众无需担心。不过，专家坦言，政府不再把科兴疫苗纳入国家冠病免疫计划，确实会影响疫苗接种进度，令原本就对疫苗没有信心的民众更不愿意接种。

马国冠病免疫计划协调部长凯利上周指出，由于政府没有添购科兴疫苗，而已订购的辉瑞疫苗剂量足够，因此，接下来政府的疫苗接种计划会以辉瑞疫苗为主。尽管他当时表明这与科兴疫苗的效用无关，但仍引起民众不安及揣测。

诺希山昨天在面簿派“定心丸”，引述《新英格兰医学杂志》本月7日刊载关于科兴疫苗的实验报告指出，智利在今年2月至5月，对比了420万名接种科兴全剂疫苗，以及550万名未接种疫苗的人士，发现已接种疫苗者的冠病感染率减少了65.9%、住院率减少87.5%、入住加护病房的病例减少90.3%，以及死亡病例减少了86.3%。

专家：政府对疫苗说词反复恐影响民众接种信心

他说，根据报告，辉瑞疫苗的试验录得95%的有效性，但辉瑞试验只分析了非常少，即170起确诊病例，其中八起的患者已接种疫苗，其余162人未接种。

“以色列卫生部最近也指出，辉瑞疫苗对预防冠病感染的有效性为64%，对预防住院和重症的有效率达93%……因此，在实际使用中，科兴和辉瑞的疫苗并没有太大区别。两者在预防重症和住院方面都非常有效，但对预防轻度或无症状冠病的效果较差。”

马国私立大学双威大学主席及免疫学专家博比马也说，所有疫苗，包括科兴疫苗都能提供足够保护，降低确诊患者出现重症甚至死亡的概率。“但政府对疫苗的反复说词，恐怕会影响民众的信心，阻碍实现80%人口接种疫苗的目标。”

儿科顾问医生兼儿科心脏病专家祖基菲里指出，人民和政府之间已产生信任赤字，相互矛盾的声明会进一步侵蚀民众对疫苗的信心。“现在社交媒体上有很多反科兴疫苗的言论，筛选信息变得很困难……一旦信任赤字扩大，要很长时间才能弥合，这可能会影响疫苗接种率。”

马国今年2月启动国家冠病免疫计划，至今只有大约14%人口完成两剂疫苗接种，而单日新增确诊病例持续高居不下，昨天新增1万2366起确诊病例，累计达93万9899起。

马国的死亡人数也不断增加，昨天新增93起死亡病例，累计死亡人数7241人。