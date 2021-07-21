确诊和死例不断上升 印尼延长限制令至本月25日

（雅加达综合电）印度尼西亚新增冠病确诊和死亡病例节节上升，总统佐科昨晚宣布延长行动限制令至本月25日。

佐科昨天通过线上演说做出上述宣布时说，当局希望冠病确诊人数在限制令延长期间能够降下来，以便能从26日起逐步放宽限制。

印尼疫情在5月中旬开斋节长假后急转直下，加上德尔塔变种病毒株迅速传播，无论确诊或死例都在上升，最近的单日新增确诊病例甚至破5万起，比6月初的平均单日新增确诊病例多了近10倍。卫生部昨天通报3万8325起新增确诊病例，累计病例已超过290万起，新增死例有1280起，累计达7万6200起。

为遏阻疫情进一步扩散，印尼政府7月3日至20日在人口稠密的爪哇岛和峇厘岛实施更严格的“公共活动紧急限制令”（公限令，PPKM），其中包括限制人员流动和航空旅行、禁止餐厅堂食和关闭非必要办公室。印尼媒体报道，消息人士透露政府原本19日会作出延长限制令的宣布，但后来计划取消。

印尼政府希望在短时间内将单日新增确诊病例控制在1万起以下。佐科在哈芝节前夕也通过网上视频说，只有当确诊病例下跌，当局才会考虑放宽人员流动限制。

佐科说：“试想象，如果我们现在就放宽人员流动限制，到时候确诊病例又会上升，医院根本就应接不暇，到时候我们的卫生设施就会崩溃。”

他还说：“在疫情期间，大家都须要比平时更愿意做出牺牲。希望大家能够把社区和他人的利益摆在首位。”

印尼没有全国封城，政府一再呼吁民众严守防疫限制，避免大型聚会，但数以百万计的回教徒昨天仍聚集在各地回教堂祈祷和宰杀牲畜，庆祝哈芝节。

印尼疫情在5月中旬开斋节长假后急转直下，为避免疫情因为哈芝节（宰牲节）再次攀上高峰，政府一早就下令禁止在佳节期间举行大型聚会，包括主办传统宰杀牲畜活动，并呼吁避免前往宗教场所。

在首都特区雅加达，虽然一些回教徒听从官方指示，没有进入回教堂，却聚集在周边道路进行祈祷。在印尼第四大城市万丹，当地不少居民在住家外的狭窄小巷摊开祈祷垫，无视社交限制进行祈祷。

亚齐数千人不顾警告 聚集当地大回教堂

亚齐特别行政区首府万达亚齐则有数千人不顾警告，聚集在当地文化象征拜图拉赫曼大回教堂，且大部分信徒都没有戴口罩，甚至还有摊贩在回教堂外摆摊，售卖气球和节庆商品。