疫情与政变让经济陷入瘫痪 国际劳工组织：缅第二季丧失120万个工作岗位

（仰光路透电）缅甸军方2月发动政变，引发动荡后，导致原本就已遭冠病疫情重创的经济陷入瘫痪。根据国际劳工组织，缅甸在第二季度丧失了120万个工作岗位。

国际劳工组织最新数据显示，缅甸第二季度的就业率比去年第四季度少了6%，意味着缅军推翻由翁山淑枝领导的民选政府后，有超过120万人丢失了饭碗。

国际劳工组织驻缅甸总干事李东林在声明中说：“缅甸本来就因为冠病疫情侵袭，而有许多工作和生计受到威胁，经济面临巨大的压力。最新估计显示，缅甸今年上半年就业严重且迅速恶化，规模可能导致缅甸许多人深陷极度贫困。”

缅军政府盼今年内

为一半人口接种疫苗

根据国际劳工组织的报告，整体而言，缅甸所有经济领域都受到影响，但其中建筑业、服装业、旅游和酒店业受到的打击最严重，这几个领域今年上半年的就业人数分别下降了35%、31%和25%。

另一方面，缅甸军政府决定提高疫苗接种目标，希望今年结束前为一半人口接种，以实现群体免疫，让经济尽早重返正轨。

民盟重要成员那温

狱中染疫送院不治

缅甸6月暴发新一波疫情后，确诊病例直线上升，至今没有放缓趋势，昨天的286起死亡病例更是达单日新高，累计确诊病例也已超过24万起。昨天死于冠病者包括翁山淑枝领导的全国民主联盟的重要成员那温（Nyan Win）。78岁的他在今年2月缅甸政府政变后遭扣押，后来在监狱染疫送去医院，昨天不治。

根据官方媒体《缅甸环球新光报》，缅甸5400万人口中，至今仅160万人口完成疫苗接种，但报道称政府正“不断进口疫苗，以确保100%的人口可以完成接种”。

报道称，昨天又有75万剂疫苗从中国运低缅甸，下来两天还会有更多疫苗运到。

联合国前天在一份报告中则指出，预料缅甸今年通过“全球冠病疫苗获取机制”（COVAX）接收的疫苗，将足以为该国20%人口完成接种。