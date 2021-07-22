马国新增死例与总活跃病例达新高 当局准备更多停尸间

订户

来自 / 联合早报

发布 / 2021年7月22日 5:00 AM

马来西亚冠病疫情严峻，新增死例与总活跃病例达新高。（路透社）
马来西亚冠病疫情严峻，新增死例与总活跃病例达新高。（路透社）

字体大小:

马国昨天共有199人死于冠病，活跃病例也激增近4000起达到13万7587起，这些都是自疫情暴发以来的新高。当局正拟定应急计划，以应对吉隆坡疫情可能恶化而导致货柜停尸间不胜负荷的问题。

（吉隆坡综合讯）马来西亚冠病疫情继续恶化，当地昨天（7月21日）共有199人死于冠病，具传染性的活跃病例激增近4000起而达到13万7587起。这些都是去年暴发冠病疫情以来的最高数字。当局已经准备更多停放尸体的空间，以应付吉隆坡随时可能恶化的疫情及急剧增加的死亡人数。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容