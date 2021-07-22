马国新增死例与总活跃病例达新高 当局准备更多停尸间 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月22日 5:00 AM 马来西亚冠病疫情严峻，新增死例与总活跃病例达新高。（路透社） 字体大小: 小 中 大 马国昨天共有199人死于冠病，活跃病例也激增近4000起达到13万7587起，这些都是自疫情暴发以来的新高。当局正拟定应急计划，以应对吉隆坡疫情可能恶化而导致货柜停尸间不胜负荷的问题。（吉隆坡综合讯）马来西亚冠病疫情继续恶化，当地昨天（7月21日）共有199人死于冠病，具传染性的活跃病例激增近4000起而达到13万7587起。这些都是去年暴发冠病疫情以来的最高数字。当局已经准备更多停放尸体的空间，以应付吉隆坡随时可能恶化的疫情及急剧增加的死亡人数。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马来西亚 诺希山 依斯迈沙比里 冠病疫苗 科兴疫苗 冠状病毒19 越南生产首批俄“卫星五号”疫苗 将运往莫斯科做质量管理 泰七航空公司要求政府 借贷2亿元以求续命到年底