印尼单日冠病死例1383起达新高 卫生系统已达极限

来自 / 联合早报

发布 / 2021年7月22日 5:00 AM

印尼西爪哇首府万隆一批青年对佐科总统前晚宣布延长行动限制令至星期天感到不满，走上街头示威抗议被警方逮捕。（法新社）
印尼西爪哇首府万隆一批青年对佐科总统前晚宣布延长行动限制令至星期天感到不满，走上街头示威抗议被警方逮捕。（法新社）

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（雅加达综合电）印度尼西亚昨日（7月21日）新增1383起冠病死亡病例，写下疫情暴发以来单日新高，并且新增3万3772起确诊病例，使全国累计病例逼近300万起。

印尼媒体报道，前天是哈芝节（宰牲节），在疫情重灾区首都雅加达有至少36座回教堂举行了集体祈祷仪式；在东爪哇省泗水市一些地区，民众在回教堂外街道上进行祈祷；在南加里曼丹省班贾尔马辛贾米回教堂，民众在室外进行祈祷；在马鲁古省安汶市法塔赫回教堂，民众戴着口罩在室内祈祷；在亚齐特区海岸城市司马威一座回教堂，众多民众在未保持1米以上安全社交距离情况下进行大型聚集祈祷，且部分民众未戴口罩。

多位印尼政府官员表示担忧节日过后又会出现病例迅速增长、疫情反弹的恶果。去年宰牲节假期过后，印尼疫情就出现了明显反弹。如今，德尔塔变异毒株入侵，印尼已成为亚洲大流行的中心。由于患者激增以及氧气严重缺乏，印尼卫生系统收治能力已经到达极限。

美国有线新闻网（CNN）昨日报道，印尼一名确诊男子为顺利搭乘飞机回乡过节，乔装成女人，头戴面纱身穿罩袍。不料他在飞机上被空姐拆穿身份。该男子目前正在隔离，将面对提控。

报道指出，印尼去年大致上成功将疫情控制下来，不过到了今年6月，即回教盛大节日开斋节之后，大批民工陆续从全国各地返回雅加达的各类车辆多达100万辆。如此之高的人员流动率打开了德尔塔毒株的传播通道，雅加达很快就成为重灾区。

社媒传打疫苗致死假信息 更多人不愿接种

印尼抗疫不力的另一因素在于不实信息四传。例如社交媒体WhatsApp连月来散布着有关接种疫苗会导致重病甚至死亡的假消息，致使更多人不愿接种疫苗，全国接种率目前不到6%。

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