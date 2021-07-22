印尼单日冠病死例1383起达新高 卫生系统已达极限

（雅加达综合电）印度尼西亚昨日（7月21日）新增1383起冠病死亡病例，写下疫情暴发以来单日新高，并且新增3万3772起确诊病例，使全国累计病例逼近300万起。

印尼媒体报道，前天是哈芝节（宰牲节），在疫情重灾区首都雅加达有至少36座回教堂举行了集体祈祷仪式；在东爪哇省泗水市一些地区，民众在回教堂外街道上进行祈祷；在南加里曼丹省班贾尔马辛贾米回教堂，民众在室外进行祈祷；在马鲁古省安汶市法塔赫回教堂，民众戴着口罩在室内祈祷；在亚齐特区海岸城市司马威一座回教堂，众多民众在未保持1米以上安全社交距离情况下进行大型聚集祈祷，且部分民众未戴口罩。

多位印尼政府官员表示担忧节日过后又会出现病例迅速增长、疫情反弹的恶果。去年宰牲节假期过后，印尼疫情就出现了明显反弹。如今，德尔塔变异毒株入侵，印尼已成为亚洲大流行的中心。由于患者激增以及氧气严重缺乏，印尼卫生系统收治能力已经到达极限。

美国有线新闻网（CNN）昨日报道，印尼一名确诊男子为顺利搭乘飞机回乡过节，乔装成女人，头戴面纱身穿罩袍。不料他在飞机上被空姐拆穿身份。该男子目前正在隔离，将面对提控。

报道指出，印尼去年大致上成功将疫情控制下来，不过到了今年6月，即回教盛大节日开斋节之后，大批民工陆续从全国各地返回雅加达的各类车辆多达100万辆。如此之高的人员流动率打开了德尔塔毒株的传播通道，雅加达很快就成为重灾区。

社媒传打疫苗致死假信息 更多人不愿接种

印尼抗疫不力的另一因素在于不实信息四传。例如社交媒体WhatsApp连月来散布着有关接种疫苗会导致重病甚至死亡的假消息，致使更多人不愿接种疫苗，全国接种率目前不到6%。