确诊病例持续上升不可掉以轻心 世卫疾呼印尼实施更严格管制措施

世卫报告强调，印尼全国34省中病例不断激增的13省，还必须另外采取“紧急措施”压制疫情。 根据报告，34省中有33省的冠病检测呈阳率超过20%。

（雅加达综合电）印度尼西亚佐科政府表示下周可能放宽防疫管制后，当地的冠病确诊病例持续上升，昨日（7月22日）累计病例还破300万起，死亡病例也连续第三天攀高。世界卫生组织昨天疾呼印尼非但不能放松管制，还必须实施更严格及范围更大的管制措施，以压制日益严重的疫情及不断攀高的死亡人数。

世卫组织在周四发布的最新冠病情势报告中，根据疫情风险评估向印尼提出加强封锁的建议。印尼最近几周俨然已成全球冠病疫情的“震中”之一，最近五周的确诊病例激增四倍，本周的单日死亡病例都超过1400起，是全球最高的数字之一。

世卫报告指出：“印尼目前的（冠病）传播水平非常高，当务之急是在全国实施严格的公共卫生与社会防控措施，尤其是限制人员移动。”它强调，印尼全国34省中病例不断激增的13省，还必须另外采取“紧急措施”压制疫情。根据报告，34省中有33省的冠病检测呈阳率超过20%，唯一低过此水平的是在苏门答腊岛北端的亚齐。根据世卫的标准，检测呈阳率达到两成，就表明传染率“非常高”。

报告指出，即使印尼最近的单日新增病例有所减少，当局仍不可掉以轻心，因为印尼全境过去一周的冠病检测呈阳率达到30%，即平均每10人接受检测就有三人确诊感染冠病。

印尼政府7月初宣布，人口最稠密的爪哇岛和峇厘岛7月3日至20日实施更严格的“公共活动紧急限制令”，全面限制人员流动。当局7月7日又宣布，全国所有43个人口密集的疫情严重区，也立即实施公限令直到7月20日。

佐科本周二宣布，公限令将延长实施至7月25日，但“若新病例持续减少，当局将在7月26日逐步放宽管制。”

主管防疫事务的海事与投资统筹部长卢胡特周三也在线上记者会重申政府的想法，并表示放松公限令的指标包括每日新增病例是否减少。据卢胡特，公限令当天起按各地疫情轻重分为四级，爪哇和峇厘两岛目前属于最严重的第四级。

印尼新增4万9509起病例 死亡病例1449起达新高

印尼卫生部昨天通报，全境新增确诊病例4万9509起，累计病例增至303万3339起，成为全球14个累计病例超过300万起的国家之一。印尼昨天新增冠病死亡病例1449起，连续第三天创新高，也是连续第六天的死例超过1000起，累计死例增至7万9032起。印尼目前全国具传染性的活跃病例超过56万起，医疗系统不胜负荷。

值得注意的是，印尼媒体分析官方的冠病检测记录后发现，呈阳率下降很可能是因为受测者数目大减的结果。

时代新闻网指出，7月14日到17日的每日检测规模超过20万人，结果确诊病例都超过5万起；可是，从18日开始，每日受测人数都不到20万，最低还只有1万6000人，结果确诊数都少过4万起。

印尼国家冠病专案小组发言人维谷说：“我们不能再这样下去了。这些都不只是统计数字，也代表我们的家人、亲戚、朋友及所爱的人离开我们了。”

当局目前寄望疫苗能有效压制疫情，但人口2.7亿的印尼截至周四仅不到1700万人完成两剂接种，接种率约6%。这距离当局希望七成人口接种疫苗的目标甚远。