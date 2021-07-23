被控挪用政党资金 马前部长赛沙迪获准保外候审

（吉隆坡综合讯）马来西亚青年及体育部前部长赛沙迪因涉嫌挪用100万令吉（约32万新元）政党资金和12万令吉（约4万新元）大选献金，被控刑事失信及不诚实挪用资产两项罪名。他否认有罪，获准以33万令吉（约11万新元）保外候审。

这是国民联盟（国盟）政府去年3月上台后，首次有前希望联盟（希盟）部长被控。希盟多名国会议员及党领袖到场声援赛沙迪，并指这是政治提控，尤其国会即将复会，赛沙迪此时被控，令人质疑当局的真正动机是要施压后者支持首相慕尤丁。

现年29岁的赛沙迪也是柔佛州麻坡区国会议员及土著团结党青年团前团长。他昨天（7月22日）面控后在庭外召开记者会声称，还有许多国会议员是执法当局的调查目标，当局以贪腐罪名威胁他们，施压他们在7月26日国会重开时，支持也是土团党主席的慕尤丁领导的国盟政府。

他促请这些议员不要屈服和妥协。“我们要有原则和尊严，不畏强权。如果你问心无愧，就不要害怕。相信法庭和法官会还我们清白，不要让他人在国会复会前威胁我们。”

他重申，针对他的提控含政治动机，因为他拒绝加入国盟。

赛沙迪共面对两项控状，法官定9月10日进行案件管理。根据首控状，赛沙迪被指在2020年3月担任土青团团长时，未经土团党最高理事会批准，私自挪用该党的100万令吉资金，抵触刑事法典405条文（刑事失信）。一旦罪成，可被判坐牢不超过10年，以及鞭笞和罚款。

第二项控状指他于2018年4月，不当挪用土青团拟用在2018年第14届大选的12万令吉，抵触刑事法典403条文（不诚实挪用财务）。一旦罪成，最高可被判监禁五年，以及鞭笞和罚款。

人民公正党主席、国会反对党领袖安华针对此案在面簿发声明批评国盟政府，为保住政权而使出政治威胁手段，打压和迫害反对党。

他说，每当接近国会召开会议时，国盟政府都害怕无法通过信任首相动议而滥用权力欺凌国会议员。“只要他们仍无法在国会掌控多数议席，这些丑陋的行为就会一直持续。”

被控时机非常敏感

民主行动党吉隆坡泗岩沫区国会议员杨巧双昨早到法庭声援赛沙迪。她在庭外受访时说，赛沙迪被控的时机非常敏感，因为国会复会在即，而所有人都关注慕尤丁政府是否还获得大多数议员支持。

维权组织干净与公平选举联盟（净选盟）2.0也促请政府，停止滥用政府机构来威吓不同的声音。

净选盟2.0发文告指出，人们不能容忍反贪污委员会、警方、内陆税收局和总检察署等国家机构遭严重滥用，因为这破坏了民主、平等竞争和法治原则。“净选盟谴责这种迫害异议人士的行为，并呼吁改革这些机构，让它们独立运作。”