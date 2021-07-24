马国证实有民众接种疫苗被打空针 凯利：人为疏忽非关黑市买卖

国家冠病免疫计划协调部长凯利说，有关打空针事件发生在吉打州一个“得来速”（Drive-thru）冠病疫苗接种中心，涉及的护士被指打假针；当局展开调查后，该名护士承认本身疏忽，并受到纪律处分。凯利为此向全民道歉，并允许民众今后接种疫苗时可录像存证。

（吉隆坡综合讯）马来西亚冠病疫苗接种中心近来发生“打空针”疑云，引起民众不安。国家冠病免疫计划协调部长凯利证实确有此事，但强调只是少数个案，而且是前线医护人员过劳疏忽所致，与黑市贩售疫苗无关。

凯利昨天（7月23日）和卫生部长阿汉峇峇召开联合记者会时指出，马国确实发生一起民众在接种冠病疫苗时被打空针事件，并已查明是涉及的护士因疲劳过度造成的人为疏忽，而非坊间传闻医护人员私下售卖疫苗。

他说，有关打空针事件发生在吉打州双溪大年机场营地的“得来速”（Drive-thru）冠病疫苗接种中心，涉及的护士被指打假针；当局展开调查后，该名护士承认本身疏忽，并受到纪律处分。

凯利为此向全马人民道歉，并宣布允许民众今后可在接种疫苗时录像存证，避免再出现打空针争议。目前大多数疫苗接种中心都禁止民众在接种疫苗时拍照或录像。

凯利强调，打空针问题只占非常少数；全马已施打约1600万剂冠病疫苗，至今只有13起涉嫌打空针的投报，而经警方调查，大多数是误会所致。

他说：“护士和医护人员每天为广大民众接种疫苗，难免会出现人为疏忽。其实他们每天都处于高风险中，我们不会因此责怪做出牺牲的医护人员……这些零星事件不会抹杀你们的付出。”

下月起向私人界售卖科兴疫苗

此外，凯利指出，受政府委托采购及分配科兴疫苗的政联药企发马供应给政府的疫苗剂量已达标，因此，预计下个月开始把科兴疫苗卖给私人界，而冠病疫苗供应特别委员会近期将开会讨论相关细节，包括疫苗的顶价。

马国近来加快接种疫苗速度，自7月12日以来，几乎每天都施打超过40万剂疫苗。截至7月22日，全马已有46.7%的成年人口接种至少一剂疫苗，以及21.8%完成两剂疫苗接种。

新增病例1万5573起 疫情暴发以来新高

对此，阿汉峇峇说，由于完成两剂疫苗接种的人数已超越从国家复苏计划第一阶段进入第二阶段的门槛，即10%人口接种两剂疫苗，因此，首相慕尤丁将在近期宣布对这些人士的放宽措施。

尽管马国的疫苗接种率大幅提高，但新增确诊和死亡病例却没有下降，昨天新增1万5573起确诊病例，再次写下疫情暴发以来的单日最高纪录，累计确诊病例逼近百万大关，达98万零491起。

这也是马国连续第11天单日新增确诊病例破万起。此前的单日新病例最高纪录是7月15日的1万3215起。

卫生总监诺希山昨天发声明指出，雪隆地区的新增病例占全马超过六成，其中，雪兰莪新增7672起，占全国新病例的49.26%；吉隆坡新增2063起，占13.25%。

马国昨天再有144人病亡，累计死亡人数7718人，占总病例的0.79%。