砂警破获最大起偷电案 销毁逾1000台比特币挖矿机

（美里综合讯）马来西亚警方今年初破获砂拉越最大宗偷电案，查获超过1000台比特币挖矿机后，于上周五（7月16日）根据程序销毁这些估计价值超过500万令吉（约163万新元）的挖矿机。

砂州警方和砂州能源有限公司今年2月至4月期间在美里展开联合行动，打击用于非法比特币挖矿的电偷电行为，成功在多个空置的商业店铺查获总数1069台的比特币挖矿机，逮捕八名嫌犯。

英文报《星报》报道，经过多个月的调查，美里警方已在上周五处理了所有的缴获物。

根据法庭命令，警方选择销毁而不是出售这些挖矿机。

报道引述美里警区主任哈克玛说，警方调查发现，偷电挖比特币的情况盛行，导致美里用电紧张及频繁停电，而这些偷电行为也令砂州能源公司蒙受高达840万令吉（约270万新元）的损失。

他补充，今年至今，美里已有三栋房子因偷电引发的火灾烧毁。

非法比特币挖矿者偷电的情况在全世界都很常见，马国也是其中之一。马国警方今年开始，严厉打击全国范围内涉及非法比特币挖矿的偷电行为。

据报道，开采加密货币在马国并不违法，但在电力使用方面，马国有严格的法律管制。根据《电力供应法》37条文，擅改电力线路的人可被判处最高10万令吉（约3.2万新元）罚款和监禁五年。