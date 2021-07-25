马国病例再创新高 诺希山：可能已接近顶峰

（吉隆坡综合讯）马来西亚冠病新增确诊病例接连两天创最高，昨天（7月24日）新增1万5902起，比前一天的原最高还多300多起。

马国的冠病病例累计已达99万6393起，按连续两天单日新增超过1万5000起的速度来看，累计病例今天就会破百万大关。昨天通报的新增死亡病例184起，是历来第二高，累计死例达7902起。

尽管新增病例节节上升，但卫生总监诺希山说，马国过去七天的新增病例“趋缓”，可能已接近顶峰。他预计，单日新增病例会在达到1万7000起之后回落。

诺希山昨天在马国—欧盟商会主办的马国疫情网络研讨会上说，疫情会否在近期达到顶峰取决于公共卫生措施，即全面封锁的成效，以及疫苗接种进度。“如果疫苗接种率上升，我们就能更早到顶。我们预计在（新增病例）出现下降趋势前，（单日新增）可能会达到1万7000起。”

诺希山透露，预计卫生部会在下个月初批准使用莫德纳冠病疫苗。马国已批准使用的疫苗有六款，即辉瑞、阿斯利康、科兴、国药、康希诺和强生。

马国持续实施严格的封锁措施，但却被批确诊及死亡病例“越封越多”。前首相纳吉周五在新增病例首次超过1万5000起后，在面簿发文说：“我们越封越久，新病例就越多，真是奇怪。”

马国疫情严重，除了医护人员，前线执勤的警员也是可能染疫的高风险群体。内政部长韩沙再努丁指出，从去年3月暴发疫情至今，马国有近4万名警察及他们的家属确诊冠病。

传巫统主席阿末扎希确诊

此外，《马来西亚前锋报》网站昨晚引述消息人士指出，巫统主席阿末扎希确诊感染冠病，但到昨晚截稿前，阿末扎希或巫统方面没有发表任何谈话，因此无法确定消息的真伪。

据报道，共有35名国会议员及助理确诊，包括也是霹雳州峇眼区国会议员的阿末扎希、联邦直辖区部长安努亚慕沙及吉兰丹州万捷区国会议员聂阿都。不过，后两者都已否认他们确诊。