单日新增1万7045起达新高 马冠病累计病例逾百万起升至全球第30

马国的累计病例在短短八天内就从7月17日的90万5851起激增至超过100万起，尤其是雪隆新增病例首次破万，达1万零545起，占全国新增病例61%。

（吉隆坡综合讯）马来西亚冠病疫情愈加严峻，昨日（7月25日）新增1万7045起确诊病例，再次写下疫情暴发以来单日新高，使累计病例破百万，达101万3438起。这意味着马国在世界排名也晋升一个位置，成为全球确诊病例排名第30的国家。

根据数据，马国的累计病例在短短八天内就从7月17日的90万5851起激增至超过100万起，显示冠状病毒传播之快，令人咋舌，尤其是雪兰莪及吉隆坡新增病例昨日首次破万，达1万零545起，占全国新增病例61%。

卫生总监诺希山说，昨日新增92起死亡病例，累计死例7994起。同时，冠病活跃病例继续攀升，达16万零903起，其中970人在加护病房（ICU）接受治疗，501人需要呼吸辅助器。

诺希山说，昨日增34个新感染群中，18个为职场感染群，15个为社区感染群和一个高风险群体感染群。这些感染群分别来自彭亨、登嘉楼、柔佛、霹雳、雪兰莪、沙巴、森美兰、吉打、吉隆坡和吉兰丹。

令人担心的是，根据卫生部数据，多州出现变种病毒，如吉兰丹发现首起变种病毒德尔塔病例、霹州出现一起德尔塔病例及17起贝塔病例，以及砂拉越发现93起德尔塔病例。

国家冠病免疫计划协调部长凯利表示，马国的疫苗接种率预计将在8月达到巅峰，并可在10月或11月实现80%的群体免疫目标。他坦言，马国能否实现群体免疫仍须视冠病疫苗供应是否稳定。

他说，政府将依据各州和地区的疫情严重度来决定是否须加速当地的疫苗接种率。凯利早前说，雪隆将在“冲刺行动”下，让所有成年人在8月1日之前，至少接种一剂疫苗。

副首相依斯迈沙比里指出，由于出现太多违反防疫标准作业程序（SOP）事件，政府已对工厂及商业场所加强全面执法，其中49家工厂、商业场所及建筑工地被令关闭。

他发文告说，执法人员昨日检查了1300家工厂、1万4025家商业场所、360个建筑工地和173座员工宿舍。警方逮捕了482名违例者，其中457人接获罚单。

他也宣布，政府决定在吉兰丹、霹雳、登嘉楼、吉打及沙巴的28个地点从周二起至8月9日实施两周的加强行动管制令（EMCO）。

赛沙迪：总病例破百万 内阁应向人民道歉并辞职

柔佛麻坡区国会议员及青体部前部长赛沙迪昨日在面簿贴文促请内阁向人民道歉并辞职，为昨日写下单日新增病例新高及总病例破百万负责。他说：“国盟如果要当政府，就该好好照顾人民。现在（累计病例）超过100万起，整个内阁必须道歉和辞职。不会感到羞愧吗？许多人民因为国盟的怠惰及不关心而牺牲。”

七议员及社运分子报警指控卫长抗疫存在刑事疏忽

此外，七名在野国会议员及社运分子包括公正党法米法兹、杨巧双、安美嘉及前首相马哈迪女儿玛丽娜昨日向警方报案，指控卫生部长阿汉峇峇和其他相关部长抗疫不力，存在刑事疏忽，导致危险和致命的冠病在社区扩散，使人民成为疫情的受害者。