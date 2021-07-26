泰局部封锁近两周 新增病例和死例仍达新高

（曼谷综合电）泰国实施局部封锁近两周，依旧无法遏阻冠病疫情恶化，昨天（7月25日）的新增确诊病例和死例再次达新高。

根据泰国卫生部，该国过去24小时新增1万5335起确诊病例，其中三分之一来自首都曼谷和周边五个府，累计确诊病例达49万7302起。此外，昨天又有129人死于冠病，累计死例达4059起。

泰国去年有效地控制了疫情，但4月却暴发第三波疫情，而且具有高度传染性的德尔塔病毒株迅速散播，以致每日新增确诊病例屡达新高。该国的累计确诊病例中，有超过94%来自第三波疫情，而4000多起死亡病例中，近一半在本月病逝。

疫情“重灾区”曼谷在封城后，感染率已有所缓解，但其他府的确诊病例仍不断上升。泰国疾病控制中心高级官员塔维萨警告，目前每周新增确诊病例同比增加一至两倍，导致染疫人数处于一个陡峭的上升曲线。

塔维萨指出，随着新增确诊病例日趋递增，泰国的单日平均死亡病例已从原有的少于50起激增至超过100起。不过，近日曼谷新增确诊病例数开始放缓，预料下来每日的新增死亡病例应该不会再递增。

疫情依然严峻，泰国政府只得加快疫苗接种步伐，以尽快达到群体免疫。

截至本月21日，泰国已接种1500万剂疫苗。泰国政府拟在今年结束前为70%人口完成接种，但目前只有约5%人口完成接种。受疫苗供应和其他因素影响，当局目前每天只能接种约30万剂疫苗，要达到疫苗接种目标将会非常困难。

泰国使用的疫苗中，有超过780万剂是中国科兴疫苗，另有55万剂是国药集团疫苗。

研究：打科兴疫苗高危群体德尔塔虽肆虐75%没染疫

泰国卫生部在4月至6月进行的实地研究结果显示，泰国疫情最严重的三个地区的高危群体在注射了两剂科兴疫苗后，能够有效避免感染阿尔法（Alpha）和德尔塔（Delta）变种病毒株以及肺炎。

阿尔法变种病毒株今年4月和5月在泰国迅速扩散，但当局的研究显示，注射了两剂科兴疫苗的高危群体有高达90%没有感染冠病病毒，另有85%没有肺部感染。

在6月间德尔塔变种病毒株肆虐之际，注射了两剂科兴疫苗的高危群体中，有多达75%没有感染德尔塔病毒。

专家强调，暴发新感染群并不意味着疫苗无效，因为研究显示，疫苗接种确实有助于保护人们，避免了冠病病毒引起的严重疾病。