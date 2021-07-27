停摆七个月 马国国会一开即掀骂战

（吉隆坡综合讯）马来西亚国会下议院停摆约七个月后，昨日召开首次国会特别会议，但在野党国会议员纷纷对会议程序提出质疑，导致部长汇报会推迟，下议院议长阿兹哈更成为众矢之的，议会厅也上演一场“议员对战议长”近一小时的骂战。

召开特别国会会议 议员指违反元首谕令

沙巴民兴党仙本那区国会议员沙菲益当天上午在议长发言后，率先起立斥责这次的特别会议与国家元首苏丹阿都拉谕令政府召开国会会议的形式截然不同，似乎有违元首的谕令。

国会反对党领袖安华说，元首的谕令是要尽快召开国会会议，而非不允许辩论及投票表决的特别国会会议。“如果违抗谕令就是背叛，首相（慕尤丁）在这方面还蛮大胆的，背叛元首的谕令，我不希望议长也背负这个罪名。”

民主行动党武吉牛汝莪区国会议员蓝卡巴星更对议长呛声，两度指他是“政府的哈巴狗”（lapdog）。此话一出，引起国盟议员斥责并要求他撤回言论及道歉。

民行党蒲种区国会议员哥宾星说，国会应该允许投票表决，以决定政府是否抗疫失败，如果是个失败政府，首相就应该辞职。他也说，如果国会限制议员出席，当在需要投票表决时将会出现严重问题，无法证明首相是否有足够的支持人数。

面对在野党议员的炮轰，阿兹哈忍无可忍发飙，喝令所有议员闭嘴。他说：“我告诉你们，你们说的，我全都不认同！当我发言的时候，你们全部闭嘴！根据议会常规，特别会议议程由首相决定。”

主管国会及法律事务的首相署部长达基尤丁在回应安华提出废除紧急状态动议时宣布，紧急状态于8月1日结束时，政府不会再建议元首颁布新的紧急状态。

他也说，政府早在7月21日撤销了在紧急状态期间颁布的所有条例。由于已经撤销紧急状态条例，因此废除（紧急状态）的问题已经不存在。

此宣布引起哗然，安华炮轰政府儿戏，并问道：“这是夜市吗？”他说，颁布或撤销任何紧急状态所落实的条例都必须慎重，这种重大决策应提呈国会进行辩论通过并获得元首的御准。

朝野议员争吵约一个半小时后，议长让首相慕尤丁就国家复苏计划进行汇报之际，国会再现争吵。虽然慕尤丁不加理会，继续照本宣科，但议会厅内此起彼落的吵杂声掩盖了慕尤丁的声音，直到议长多番出面调解，才顺利完成首个汇报会。

财长代慕尤丁总结复苏计划再掀骂战

到了当天下午4时50分进入总结阶段时，议长宣布由财长兼国家复苏计划协调部长东姑扎夫鲁总结，又引起在野党议员的不满。民行党甲洞区国会议员林立迎质问首相是否又泻肚子，所以才没有出现。安华更激动表示，这是史无前例的，国家复苏计划和紧急状态等课题，应该让首相亲自解答，或由副首相依斯迈沙比里解答。

扎夫鲁在代首相总结陈词时，在野党议员不断挑起政府允许工厂营运而酿成疫情的课题。眼见扎夫鲁招架不住，国际贸易及工业部高级部长阿兹敏挺身为他解围，然而却自身难保，反连遭炮轰。

安华指责阿兹敏“开后门”，允许业者继续营运，加剧冠病传播，导致暴发大型感染群。但阿兹敏称，国家安全理事会允许各经济领域运作之前，必定会咨询各政府部门的意见，包括卫生总监诺希山，而贸工部只是扮演协调角色，并成立一站式中心处理各领域运作程序。他说，政府所做的的决定都是“集体决定”，不是贸工部说了算。

前首相马哈迪说，随着新增病例前日破1万7045起，国盟政府应该为抗疫不力而体面辞职。他说：“这我很清楚，因为我也曾经二度辞职，所以因为失败了而辞职有何问题？”