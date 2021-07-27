杜特尔特吁议员支持修法 吸引更多外资振兴菲经济

（马尼拉综合电）菲律宾总统杜特尔特要推动国家进一步开放以吸引更多外资进入，从而振兴饱受冠病疫情冲击的经济。

杜特尔特昨天在国会发表任内最后的国情咨文。他呼吁国会议员支持修改法律，放宽对国际零售业和专业人才的准入限制，并允许外资对公共设施占更大的拥有权。

冠病疫情导致菲律宾陷入了历来最严重的萎缩，比索汇率本月初也掉到一年多以来的新低。商界一直期待杜特尔特在剩余的任期内，利用他的政治资本推动有利于招商引资的法案，包括简化金融服务业的税务和放宽对外资拥有权的限制。这些诉求在经济受冠病疫情严重冲击之后显得更迫切。

财政部长多明戈上周透露：“在任期结束之前，本届政府将确保能协助下届总统和未来世代能应对财政和经济风险。”

杜特尔特昨天说，长期持续的防疫限制措施对国家造成的破坏将很大，他承诺政府将进一步协助业界从疫中复原。

他说：“我们无法再承受更多的封锁，否则我们的经济可能持续流血以至无法治愈。”

他也呼吁人民尽早接种冠病疫苗，让国家早日实现集体免疫。

菲律宾人口约1.1亿，冠病疫苗接种率至今仅5%。卫生部昨天通报，新增6664起确诊病例，累计逾155万起。昨天又有23人病故，累计死例2万7247起。当局说，病例递增是因为更多地区出现了各种冠病变异病毒，包括传染性更强的德尔塔病毒。

观察与分析员早有预测，杜特尔特会利用只剩一年的任期，推动有利于他的支持者在明年大选胜出的法案，尤其是进一步刺激国家经济从疫中复苏的法案，如进一步对外资打开市场、对网上赌博征税等。

杜特尔特支持度过九成 学者：有利总统与国会互动

杜特尔特执政五年来都能在国会中保持优势。虽然他的一些政策如血腥肃毒、向中国靠拢等引起争议，可是他的民间支持度一直很高，最近的多数民调还显示其支持度过九成。菲律宾大学的政治学者法兰克指出：“一个总统能保持高人气直到任期尾声，这是很不寻常的。这对于这个总统与国会互动时很有助力。”