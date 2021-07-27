马来西亚合约医生 行医道路曲折坎坷

冠病疫情肆虐，前线医护人员忙得不可开交，马来西亚却有一群合约医生7月26日上午展开大罢工，以争取就业保障及职涯发展机会。马国的医疗体系究竟出了什么问题，导致这场罢工潮，而这些合约医生又遭遇了哪些不平等待遇？zaobao.sg为你整理。

除了有合约医生提出自己所面对的困境，也有专科医生表明支持合约医生捍卫个人权益，促请卫生部改革马国医疗体系。（路透社）

罢工是合约医生的“最后反击”

一名推特用户@avenfauzi于6月26日发表公开信，同时附上#HartalDoktorKontrak的标签，表达对现今医疗制度的不满。Hartal 一词源自印度方言，在马来西亚被用来表示“罢工”，Hartal Doktor Kontrak意即“合约医生罢工”。公开信发表后，#HartalDoktorKontrak获得越来越多人的支持，并形成一股运动。除了有合约医生提出自己所面对的困境，也有专科医生表明支持合约医生捍卫个人权益，促请卫生部改革马国医疗体系。

Hartal Doktor Kontrak组织代表嘉玛医生指出，诉求运动分成三个阶段：他们在第一阶段相关单位提呈备忘录并等待回复，若没回应则会进入第二阶段，即与医院总监展开会谈并协商和召开新闻发布会，第三阶段的罢工是最后一项反击。

马国网红牙医“吉吉翰”（Gigi Han）在其社交平台分享视频，向网民解释合约医生要走向罢工道路的原因。他先作出澄清：“这并非全面罢工，而是由初级合同医生组织的抗议活动。”

吉吉翰呼吁合约医生的支持者从7月1日至12日，将社交媒体的个人头像更改为黑白照或单色，并在7月12日后，发表带有#SaveMYcontractHCW、#CodeBlackMY或#BlackMondayMY标签的贴文。他进一步解释，“Code Black”（黑色代码）是指医院发生紧急情况，对医务人员有威胁或是医院面对炸弹威胁。

马国各地政府医院包括雪州双溪毛糯医院、巴生中央医院、沙登冠病低风险隔离及治疗中心、槟城及马六甲中央医院等数百名合约医生、牙医及药剂师7月26日上午11时展开大罢工。该罢工组织前日说，只有非关键领域的合约医生才能参与罢工行动，以免危及病患。

从2016年至今，马来西亚有2万3000名毕业生加入政府医疗服务，而当中只有700多人能获聘为政府医院的正职职员。(路透社)

2020年仅3.3%合约医生获得永久职位

根据目前的规定，医学系毕业生须先到政府医院实习两年，然后担任住院医生完成两年的强制服务。过去，每位医生都可以获得政府永久雇用，但马来西亚自2016年12月开始以合约制聘用医生，以缓解医学系毕业生过剩的情况。这意味着在两年合同到期后，政府可以选择不续聘，这使得合约医生失去了就业保障。合约医生也控诉，政府在遴选永久医生方面并没有透明的标准。

据马国媒体报道，从2016年至今有2万3000名毕业生加入政府医疗服务，而当中只有700多人能获聘为政府医院的正职职员。截至2020年7月，只有3.3%的合约医生获得录取为永久职位。随着医学毕业生逐年增加，就业竞争也变得越来越大，最终导致合约医生面临失业或转行。马国卫生部长阿汉峇峇早前指出，政府从未停止将合约医生转为永久正职，但从数据上看来实在杯水车薪，因为永久正职须待现有医生退休才有空缺，大部分的合约医生还是无望获得正职。

另外在公务员体系下，尽管合约医生与驻院医生所承担的职责相同，薪资与福利却差距甚远。据马国新闻报道，正式驻院医生将根据等级获薪资增长，年薪比合约制医生多出至少8000令吉（约2569新元）。此外，合约医生也不能享有研修假、政府贷款计划等工作福利。

随着马国疫情日益严峻，当地的医疗人力资源短缺问题更是暴露无遗，医院系统因确诊病例数庞大而濒临崩溃。Hartal Doktor Kontrak组织7月19日在推特上传一张合约医生辞职信，内容显示一名合约医生因过劳和无法再承受更多压力而离职。推特贴文写道：“这些合约医生累计超时工作时段，每12小时可换一天假期，但是这些假期是看得到，却用不到。”贴文还提到全国各地冠病评估中心的合约医生，在哈芝节上班却没有资格获得公共假期上班津贴，为合约医生抱不平。

马国首相慕尤丁7月23日也宣布，内阁同意延长合约医生、牙医及药剂师的服务合约两年。(路透社)

马国政府和有关当局“讲一套做一套”？

巫统署理主席莫哈末哈山表明，马国正面临卫生危机，并促合约医生重新考虑参与罢工行动的做法。莫哈末哈山说，政府迫切需要投入国内生产总值的7%至10%到医疗行业，以增加对医疗保健领域的投资。他说，必须根据经济合作发展组织（OECD）的基准，将2018年3.4名专科医生对1万名患者的比例，增加到15名医生，以实现更健康的医患比例。

马国首相慕尤丁7月23日也宣布，内阁同意延长合约医生、牙医及药剂师的服务合约两年，同时让合约医生享有与正职医生一样的全薪进修假期及奖学金赞助。

但马国政府和有关当局似乎“讲一套做一套”，Hartal Doktor Kontrak组织一名代表告诉“当今大马”，全国各地合约医生7月25日收到超过20个来自医院高层和当地卫生官员的“威胁”。该名代表披露，当合约医生针对困境，要求上司和院方支持时，后者此前都保持沉默。但他们却在25日傍晚突然积极与合约医生联系，企图阻止26日举行的罢工活动。

同时，卫生部长阿汉峇峇此前也通知马来西亚医药协会（MMA），指大马医药理事会（MMC）可能会取消那些参与罢工的驻院医生资格，因为罢工是违法行为。马国警方说，参与“合约医生罢工”活动的医生涉嫌违反防疫措施，如果被控上法庭，最高可被判处罚款不超过5万令吉（约1万6000新元）或坐牢不超过六个月，或两者兼施。

星洲网报道，吉隆坡金马警区主任莫哈末再纳助理总监今天（7月27日）说，警方将针对今早在吉隆坡中央医院举行的“合约医生罢工”活动展开调查。他说，在行动管制令下，没有获得卫生部总监的批准前，任何人都不允许群聚或参与群聚活动，无论是出于宗教、社会运动、或文化等原因。警方将援引2021年防范及控制传染病条例展开调查。任何违反上述条例的人士，可按该条例进行提控或开罚单。

马国媒体评论指出，医生这职业缺乏就业保障会造成许多医学人才离开政府医院，并选择到私人医院工作。同时，如果合约医生无法获得专科培训，当资深专科医生退休后就会后继无人。一旦政府医院的人手不足，民众就需要花更长的时间等待就诊，进而使得民众更愿意花钱到私人医院。这一连串的连锁效应，势必会使马国医疗前景大受影响。