卫长阿汉峇峇：已拨款71.3亿令吉抗疫 马国冠病确诊者重症患者只占少数

马国卫长阿汉峇峇说，自冠病疫情暴发以来，总共拨款71亿3000万令吉来应对疫情，其中23亿5000万令吉充作筛检用途，其余数额用来采购疫苗及抗疫器材。

（吉隆坡综合讯）马来西亚国会下议院特别会议昨日进入第二天，卫生部长阿汉峇峇说，由于第三波冠病疫情出现传染力更强的变异病毒，使抗疫工作面对更严峻挑战。不过，冠病重症患者在总确诊人数中仍占少数。譬如在周一新增1万4516起病例中，重症患者仅占2.5%。

他向国会议员汇报最新抗疫进展时说，政府自冠病疫情去年暴发以来，总共拨款了71亿3000万令吉（约23亿新元）来应对疫情，其中23亿5000万令吉充作筛检用途，其余47亿8000万令吉充作冠病疫苗及抗疫器材的采购用途。

截至今年4月30日，公共服务局批准聘请27万8023名医护人员及4万名合约医生，合约医生酬薪所占政府财务达43亿令吉。

与国际制药研究机构配合在马国研发冠病疫苗

他说，政府在全国设置了221所专治冠病的医院，其中104所为政府医院、六所为大学医院、122所为私人医院及一所国防卫队军方医院。这些医院有1万5090张（公共）病床及1288张（私人）病床，是属于非加护病房的病床，而加护病房（ICU）的病床则达到1405张（公共）及128张（私人）。

承诺不会对付罢工医生 卫长：已同意延长合约期限

“若与去年3月30日相比，ICU的病床已增加了485张，达485%增幅，而非ICU病床则增加了373张，达330%增幅。”

阿汉峇峇说，自去年中开始，该部通过马来西亚临床研究院（CRM）与国际制药公司和研究机构配合，以在马国研发冠病疫苗，包括与中国医学科学院医学生物学研究院（IMBCAMS）合作，获卫生部九家医院参与临床实验，于4月取得了3000名志愿者参与的实验目标；与深圳康泰生物制品股份有限公司合作，于今年6月在六个实验地点展开疫苗研究；与科兴疫苗公司合作，以针对3岁至17岁者参与进行研究和临床实验，以及与沃森生物技术公司（Walvax Biotechnology）、Westvac Biopharma及安徽智飞龙科马生物制药公司的四项合作研究，目前向国家药剂监管机构及医学研究操守委员会申请批准。

针对卫生部扬言对付参与罢工行动的合约医生，阿汉峇峇在总结发言时大派定心丸，承诺政府不会对付他们。他说，虽然合约医生参与（罢工）示威，但卫生部不会对他们采取行动，他们有权（表达意见），并说政府已同意延长他们的合约期限。

倪可敏：前天加护病房病患活跃病例和死例都达新高

民主行动党安顺区国会议员倪可敏在参与辩论中批评政府抗疫失败，他说，马国疫情前天创下三项纪录，即207人死于冠病、1009人被送入加护病房及活跃病例将近17万。“这不是在针对你（阿汉峇峇），若你不适合这份工作，请把拯救马来西亚的机会交给别人。”

前首相马哈迪说，马国疫情之所以失控及恶化到严重的地步，是因为政府的所有决定都只以政治作为考量，如当疫情好转时，政治人物就企图再夺下沙巴（政权），让马国一天增加2000起病例。

他说，首相慕尤丁前日宣布让反对党参与国家复苏理事会，也只是一个政治举动，不会有效。他表示，在抗疫方面，政治人物不应该干涉专业人士，因为政治人物欠缺智慧，只注重自己的政治利益。