政治分析员：国家元首罕见公开训斥政府 慕尤丁须求宽恕并证明仍获足够支持

政治分析员及宪法专家认为，首相慕尤丁当务之急须做两件事。一是入宫觐见元首说明情况并寻求宽恕，以及在国会通过动议及表决，证明他获得足够国会议员支持，所领导的国民联盟是合法政府。

（吉隆坡综合讯）马来西亚国家元首罕见地公开训斥政府后，政治分析员及宪法专家认为，为平息众怒，首相慕尤丁当务之急须做两件事。一是入宫觐见元首说明情况并寻求宽恕，以及在国会通过动议及表决，证明他获得足够国会议员支持，所领导的国民联盟（国盟）是合法政府。

不过，由于国会出现多起冠病确诊病例，卫生部正在展开风险评估，分析员不排除国盟政府会以此为由，取消国会特别会议，避免出现对慕尤丁的不信任动议。

政治学者慕吉布指出，如今马国政局动荡不安，加上国家元首发出措辞强硬的批评，国盟政府有必要回到国会，证明本身确实有足够议员支持继续执政。

他直言，绕过国家元首自行宣布撤销紧急状态条例，是国盟执政以来犯下的最大错误。“这是公然违背国家元首和马来统治者的旨意。国家元首在声明中表明他很失望，这清楚显示他的不满。”

马国国际伊斯兰大学宪法专家聂阿末卡马也说，慕尤丁有必要觐见国家元首解释当前情况，并寻求元首的宽恕。

不过，政治评论员潘永强认为，如果这个时候慕尤丁向王宫示弱，压力会接踵而至，面临的反对力量也会更大，可能造成国盟政府即刻垮台。

他说：“首相办公室的声明显示慕尤丁还在强撑，防止各方反对力量一冲而上将他推倒。但王宫现在对慕尤丁十分不满，如果慕尤丁没有一些行动，王宫很难有下台阶……慕尤丁不让步，王宫的压力就会一直存在，因此不排除他会让几个人辞职，作为给王宫的交代。”

马国王宫前天发声明指国家元首苏丹阿都拉并未御准政府撤销紧急状态条例，并指责主管国会及法律事务的首相署部长达基尤丁于7月26日在国会发表“紧急条例已撤销”的说法不正确和混淆国会后，盛传达基尤丁、总检察长和下议院议长将会引咎辞职。但到昨晚截稿时，他们都没有辞职。

马国首相办公室前晚则发声明回应说，政府在国会宣布撤销紧急状态条例完全符合程序，没有违法或违宪。声明还强调，根据联邦宪法40（1）条文，国家元首须听取内阁劝告行事。

评论员：从典型朝野对立

演变成宪制层次斗争

对此，潘永强指出，马国目前的政治对峙，已从典型的朝野对立和利益分配，演变成宪制层次的斗争，考验着马国君主立宪的宪制运作，具有比一般政治博弈更深远的意义。

马国王宫和慕尤丁昨天没有针对这次的事件发表最新谈话，在野的希望联盟（希盟）则继续追击国盟政府，指责首相办公室的回应“傲慢、强词夺理”，慕尤丁和内阁应负起集体责任，引咎辞职。

此外，非政府组织马国人民行动备忘录联盟昨天到国家王宫提呈备忘录，吁请国家元首革除包括慕尤丁和副首相依斯迈沙比里在内的10名政府要员的官职，并委任新首相带领国家走出当前的政治、经济及公共卫生危机。