普吉岛“封岛”14天防疫 禁国内其他地区旅客到访

（曼谷综合电）泰国冠病疫情持续加剧，为确保旅游名胜地普吉岛不会出现首都曼谷等地区病例激增的情况，政府决定从8月3日至16日禁止来自泰国其他地区的人入境，普吉岛的“旅游沙盒计划”是否喊停有待观察。

直飞普吉岛国际游客

不受影响

普吉府府尹纳隆前天宣布收紧旅游禁令，禁止来自府外的人前往普吉岛，运送必需品、学生和紧急医疗服务的人除外。不过，被豁免的人在入境之前须完成疫苗接种，且在入境检查站须出示疫苗接种证明。

当局也下令普吉岛一些商业场所限制营业时间，另有其他一些场所则直接被令关闭，以免引发新感染群。

旅游禁令将不会影响直接飞往普吉岛的国际游客。根据泰国外交部，已在普吉岛上住满14天的游客可以前往泰国其他地区，但须预定从该岛起飞的国际航班才能重返普吉岛。

《曼谷邮报》的报道引述泰国疾病控制中心负责人卡仲萨说，当局下来两周会紧密观察普吉岛的疫情，才决定是否要保留本月才刚启动的“旅游沙盒计划”。

旅游业是泰国的支柱产业之一，普吉岛更是泰国最重要的旅游景点之一。冠病疫情来袭后，旅游业首当其冲，普吉岛经济过去一年多低迷不振。

为尽早重振旅游业，泰国政府在7月1日启动“旅游沙盒计划”，允许已完成接种冠病疫苗满14天的外国游客入境普吉岛旅游，完全不必隔离，只须确保出发前72小时内的病毒检测呈阴性，在入境后安装并全程使用当局制定的手机追踪应用，且在抵达机场后再次检测即可。

卡仲萨指出，“旅游沙盒计划”启动后，当地政府一直控制疫情得当。迄今入境普吉府的1万2395名外国人当中，仅30人确诊感染冠病，且已隔离起来。他说：“普吉府政府成功追踪所有受感染的外国访客，遏阻病毒在社区内扩散。”

卡仲萨表示，普吉岛当地旅游业相关业务也极度配合当局的防疫措施，普吉岛过去一周确诊的148起病例都是境外输入，其中就包括在外省工作并返回家乡求医的普吉岛居民。普吉府卫生部门负责人库萨克说，超过70%的普吉岛居民已经接种疫苗，当地的严重确诊病患不多。

普吉岛旅游沙盒计划

暂可继续

卡仲萨说：“普吉岛旅游沙盒计划暂时可以继续。我们要再观察两周，看看确诊病例会否增加，才会决定是否让该计划持续。”

受传染度高的德尔塔变种病毒株影响，泰国自4月暴发第三波疫情后，确诊病例持续递增，累计确诊病例已达56万1030起，累计死例有4562起。