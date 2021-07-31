杜特尔特会见美防长奥斯汀后决定 全面恢复菲美《来访部队协议》

菲律宾总统杜特尔特决定，全面恢复一年多前菲方主动提议终止与美国签署的《来访部队协议》。

杜特尔特周四（29日）会见了来访的美国国防部长奥斯汀，两人就菲律宾与美国关系的现状和未来发展方向进行了“开放和坦率的”讨论，一致认为两国存在加强关系的空间。

多个领域加强沟通扩大合作

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杜特尔特办公室昨天发布公告说：“他们（杜特尔特与奥斯汀）一致认为，可以通过加强沟通和扩大合作，特别是在应对冠病疫情、打击跨国犯罪——包括打击非法毒品、海洋权力意识、法制，以及贸易和投资领域，进一步加强联盟关系。”