南中国海主权争端 杜特尔特会见美防长奥斯汀后决定 全面恢复菲美《来访部队协议》 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月31日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 菲律宾总统杜特尔特决定，全面恢复一年多前菲方主动提议终止与美国签署的《来访部队协议》。杜特尔特周四（29日）会见了来访的美国国防部长奥斯汀，两人就菲律宾与美国关系的现状和未来发展方向进行了“开放和坦率的”讨论，一致认为两国存在加强关系的空间。多个领域加强沟通扩大合作杜特尔特办公室昨天发布公告说：“他们（杜特尔特与奥斯汀）一致认为，可以通过加强沟通和扩大合作，特别是在应对冠病疫情、打击跨国犯罪——包括打击非法毒品、海洋权力意识、法制，以及贸易和投资领域，进一步加强联盟关系。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 菲律宾 杜特尔特 南中国海 美国 印尼半封锁数周疫情仍未见缓解 佐科称为人民生计着想不会全面封城 马国六州属及联邦直辖区 新增确诊病例达四位数