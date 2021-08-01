马全国紧急状态今结束 砂州延长半年

砂拉越州的紧急状态将延长半年至明年2月2日，是为免冠病疫情期间有选举导致病毒扩散。同样是因为疫情关系，首相慕尤丁指示国会展延明天召开的最后一天下议院特别会议，直至另行通知为止，此举招致反对派抨击。

（吉隆坡／古晋综合讯）马来西亚全国紧急状态今天（8月1日）结束，但为免冠病疫情期间有选举导致病毒扩散，砂拉越州的紧急状态将延长半年至明年2月2日。

与此同时，同样是因为疫情关系，首相慕尤丁指示国会展延明天召开的最后一天下议院特别会议，直至另行通知为止，招致反对派抨击。

马国政府在昨天紧急状态结束前夕在宪报颁布砂州紧急状态公告，指因为疫情仍对国民安全、经济生活及公共秩序构成威胁，国家元首苏丹阿都拉周四（7月29日）御准砂州从8月2日起，延长紧急状态至明年2月2日。

宪报阐明，砂州议会依法应在今年6月7日解散，但今年1月颁布的全国紧急状态令暂缓了议会解散。如果没有延长，砂州须在紧急状态结束后，即8月2日起的60天内举行州选。

马国首相办公室随后发声明说，内阁7月21日开会同意，劝谏国家元首延长砂州紧急状态；国家元首与砂州政府商议后御准此事，而延长紧急状态的决定将根据联邦政府150（3）条文提呈国会。

声明指出，延长砂州紧急状态是必要的，以便能展延州选，避免加剧疫情。不过，如果紧急状态提早结束，砂州就会举行州选。

砂州首长：一旦疫情受控 州政府应立即寻求人民委托

砂州首长阿邦佐哈里发声明感谢国家元首同意延长该州紧急状态，并指这符合州政府优先考虑州民的安全和福利的立场。不过他说，一旦疫情受控，原任砂州政府应立刻寻求人民再次委托。

砂州副首长詹姆斯也说，若能压平疫情曲线，政府可劝告国家元首提前解除紧急状态，因此，砂州仍有可能在今年举行第12届州选。

另一方面，国会下议院秘书尼占迈丁昨天发函通知全体国会议员，由于国会近期出现多起确诊病例，卫生部展开风险评估后认为，国会已成为传播冠病的高风险场所，因此，慕尤丁听取卫生总监诺希山的劝告，决定展延周一的会议。

此事招致反对党抨击。希望联盟（希盟）主席理事会发声明指出，没有理由展延下议院特别会议，因为根据卫生总监的报告，国会筛检的确诊率为0.9%，比世界卫生组织建议的5%标准低，证明过去一周国会并没有出现大量确诊病例。

声明说：“如果国会因为少于1%的确诊率而关闭，那议会根本是重开无望，因为冠病病毒会继续存在，不仅在马国，世界各地也一样。”

马国原定明天召开的国会特别会议备受瞩目，因为议程上有政府说明撤销紧急状态条例风波的环节，以及在野党已提呈对慕尤丁的不信任动议。此前舆论就指，慕尤丁政府可能以疫情为由展延国会，避开不信任动议及下台压力。