中国康希诺冠病疫苗 首批预计本月首周抵马

（沙登综合讯）马来西亚国家冠病免疫计划协调部长凯利表示，第一批中国康希诺冠病疫苗预计8月首个星期抵马。这将是马国接获的首款单剂冠病疫苗。

他昨天（7月31日）巡视雪兰莪一处专为中国公民而设的疫苗接种中心后，在记者会上受询及政府是否考虑采用单剂量冠病疫苗时说：“我们已采购康希诺，这就是单剂疫苗。通过中国大使馆的协助，我希望这批疫苗能在8月首个星期抵马。”

凯利也宣布，雪州及吉隆坡地区40岁以上的民众，明天起可分阶段以直接上门（walk in）的方式，到特定的疫苗接种中心接种疫苗。

他指出，马国目前已经达到20%人口完成接种全剂冠病疫苗的目标，现在放眼实现8月底40%人口接种全剂疫苗的目标。

昨确诊病例再破单日新高

尽管当局加快了疫苗接种速度，但马国的疫情仍在恶化，昨天新增1万7786起确诊病例，再达历来单日最高纪录。

这也是马国连续19天单日新增超过1万起确诊病例，至今累计多达111万3272起。当局指马国多州7月起展开大规模筛检，导致新病例居高不下。

根据卫生总监诺希山的声明，昨天新增确诊病例最多的依旧是雪州，报6400起。其他新病例达四位数的还有吉隆坡1962起、吉打1389起、柔佛1144起，以及沙巴1035起。

马国昨天新增165死亡病例，累计9024起，占总病例的0.81%。据统计，马国7月份录得3854起死例，和6月份的2374起相比，多了超过五成。